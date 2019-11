Indie: Chrześcijanie publicznie protestują przeciwko przemocy

30 października chrześcijanie w Indiach wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko brutalnym atakom na kościoły i osoby wierzące. Przemoc osiągnęła „alarmujące” rozmiary, donoszą indyjscy chrześcijanie. Tymczasem Minister ds. Mniejszości zaskakuje stwierdzeniem, że Indie są „rajem dla mniejszości religijnych”.

Ograniczenie działalności chrześcijańskiej vs kampania na rzecz hinduizmu

Chrześcijanie z całego kraju i wszystkich wyznań zebrali się w stolicy Delhi, aby zabrać głos przeciwko rosnącej przemocy wobec chrześcijan. W odezwie skierowanej do indyjskiego ministra spraw wewnętrznych, Amit Shah, wezwali rząd do zrezygnowania z planów wprowadzenia ogólnokrajowej ustawy przeciwko konwersji. Takie prawo zostało dotychczas uchwalone w ośmiu indyjskich stanach i wielokrotnie było stosowane – głównie przez ekstremistycznych hinduistów – do wywierania nacisku na chrześcijan. Chrześcijanie są fałszywie oskarżani o stosowanie przekupstwa, aby zachęcić wyznawców hinduizmu do zmiany wiary, np. oferując jedzenie, pieniądze i perspektywy edukacyjne. Tym samym stosują nielegalne środki wywierania wpływu.

Podczas gdy chrześcijanie napotykają dalsze ograniczenia w dzieleniu się swoją wiarą, dziesięć dni przed demonstracją grupy hinduistyczne zorganizowały zakrojone na szeroką skalę wydarzenie o charakterze religijnym w południowo-wschodnim stanie Andhra Pradesh. Wydarzenie, podczas którego rzekomo 500 dalitów i członków grup plemiennych nawróciło się na hinduizm, jest częścią tak zwanej kampanii „Ghar Wapsi”, której celem jest „powrót całych Indii do hinduizmu”.

Indie jako „model jedności w różnorodności”?

W tym samym dniu, w którym odbyły się demonstracje, indyjska gazeta Deccan Herald poinformowała o spotkaniu ministra ds. Mniejszości, Mukhtara Abbasa Naqvi, z amerykańskim ambasadorem wolności religijnej, Samuelem Brownbackiem. Naqvi powiedział, że życie w harmonii i tolerancja są częścią DNA większości ludności Indii oraz że konstytucyjne, społeczne i religijne prawa mniejszości są w pełni przestrzegane. Ponadto minister przedstawił swoim gościom różne programy rządu indyjskiego wspierające mniejszości i nazwał swój kraj „modelem jedności w różnorodności dla całego świata”.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Indie zajmują obecnie 10. miejsce, co czyni je jednym z dziesięciu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoje przekonania. Hinduscy nacjonaliści coraz częściej domagają się czysto hinduskiego państwa, w którym mniejszości religijne nie mają miejsca. Hinduscy ekstremiści i podżegane tłumy dokonują brutalnych ataków na chrześcijan zupełnie bezkarnie. Muzułmanie, podobnie jak chrześcijanie, również doświadczają prześladowań. Biorąc pod uwagę tę sytuację, mówienie o tym, że Indie są „rajem dla mniejszości religijnych”, całkowicie mija się z prawdą.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy doświadczyli przemocy fizycznej, zostali pozbawieni własności lub zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wiary, aby Jezus pocieszył ich, wzmocnił i uzdrowił.

Módl się, aby indyjskie władze nie wprowadziły ogólnokrajowego prawa antykonwersyjnego.

Proś Jezusa o wytrwałość, szczególnie dla chrześcijan pochodzenia hinduskiego, na których wywierane są naciski, aby zaparli się Jezusa i powrócili do hinduizmu.

Módl się, aby oświadczenia rządu indyjskiego nie oślepiły międzynarodowych polityków i mediów, aby poznali prawdziwą sytuację chrześcijan i innych mniejszości i mogli stawać w ich obronie.

za Open Doors Polska