Indie: 16-letni chrześcijanin oblany kwasem

W północnych Indiach 16-letni chrześcijanin został zaatakowany kwasem i poważnie ranny. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w stanie Bihar, jak donosi Christian Post. 10 lipca we wsi Adnadhi w stanie Madhya Pradesh dziesięciu chrześcijan zostało dotkliwie pobitych i wypędzonych ze wsi, ponieważ odmówili wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa.

Okrutny atak

16-letni Nitish Kumar i jego rodzina nawrócili się na chrześcijaństwo dwa lata temu. Rano w dniu ataku Nitish udał się na lokalny targ, jednak chwilę później został przyniesiony do domu w strasznym bólu po ataku kwasem. Nitish został zabrany do pobliskiej kliniki, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przewieziony do specjalistycznej kliniki leczenia oparzeń w stolicy stanu, Patnie. Rozległe oparzenia objęły 60% skóry na ciele chłopca.

Nie ma jasnych informacji na temat tożsamości napastników i ich motywów. Jednak rodzina mocno angażowała się w działalność swojego kościoła i dlatego podejrzewa, że za atakiem stoją hinduscy nacjonaliści. Według miejscowego pastora w ostatnim czasie w okolicy nasiliły się nastroje antychrześcijańskie. „Rodzina otrzymywała wcześniej groźby i ostrzeżenia”, powiedział Open Doors jeden z lokalnych kontaktów.

10 chrześcijan wypędzonych z wioski

10 lipca dziesięciu chrześcijan zostało zaatakowanych przez tłum we wsi Adnadhi (Madhya Pradesh) i wypędzonych z wioski. Jak powiedział Open Doors jeden z lokalnych kontaktów, miejscowy sołtys podburzył tłum przeciwko chrześcijanom:

„Chrześcijanie zostali wezwani przez sołtysa wsi pod groźbą grzywny. Kiedy do niego przyszli, sołtys zagroził im: „Zostawcie Jezusa albo opuśćcie wieś!”. Około 250 osób obrzucało chrześcijan wyzwiskami i krzyczało, że zostaną wypędzeni z wioski. Potem zaczęli ich bić”. W wyniku pobicia chrześcijanie doznali poważnych obrażeń, a dwóch z nich straciło przytomność. Poszkodowani złożyli skargę na policji.

Jak informuje Asia News, napastnicy pytali też chrześcijan o ich imiona. „Ponieważ były to „indyjskie” imiona, hinduistyczni nacjonaliści oskarżyli pastora o angażowanie się w działalność prozelityczną” – czytamy w raporcie.

W stanie Madhya Pradesh ustawa antykonwersyjna mówi, że zmiana wyznania jest możliwa tylko pod pewnymi warunkami; w praktyce mocno ogranicza to wolność religijną mniejszości religijnych, jakimi są chrześcijanie. Chrześcijanie z Adnadhi mieszkają w swojej wiosce od prawie 20 lat. Chociaż mieszkańcy wioski byli początkowo wrogo nastawieni do nich po ich nawróceniu, ten atak był całkowitym zaskoczeniem, jak podaje Asia News.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

Módl się o uzdrowienie i pocieszenie dla 16-letniego Nitisha Kumara i chrześcijan z Adnadhi, którzy zostali ranni w ataku.

Módl się, aby szok spowodowany atakami nie sparaliżował chrześcijan, ale aby Pan Jezus dał im nową odwagę i śmiałość w wierze.

Módl się za wielu chrześcijan w indyjskich wioskach, którzy regularnie spotykają się z prześladowaniami i wrogością w swoim codziennym życiu: aby i oni zostali umocnieni w wierze.

Módl się za hinduskich nacjonalistów, aby zostali zaskoczeni Bożą miłością w ich nienawiści i aby Duch Święty objawił im Jezusa.

Źródła: Asia News, Christian Post, Open Doors

