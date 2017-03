Antidotum na błędne koło zakupów, stres, brak czasu i nadmiar rzeczy Joshua Becker to mąż, ojciec i pastor. Zmienił swoje życie po przypadkowej rozmowie z sąsiadką o domowych porządkach. Odkrył, że drogą do prawdziwego szczęścia jest minimalizm w domu i w życiu. Porządkuje on nie tylko przestrzeń, ale i relacje. Najważniejszym minimalistą dla Beckera był Jezus, od którego autor nauczył się, że piękno minimalizmu nie polega na rezygnacji z rzeczy, ale na gruntownej zmianie myślenia. Ta książka to antidotum na błędne koło zakupów, stres, brak czasu i nadmiar rzeczy. Dzięki niej zrozumiesz, że mniej to: więcej czasu i energii, więcej pieniędzy, więcej wolności, więcej hojności i lepszy przykład dla dzieci.

Dane techniczne:

Tłumaczenie: Wiesław Marcysiak

Oprawa twarda

Liczba stron: 288

Wydawnictwo: Znak

Rok wydania: 2017

Premiera książki 11 IV 2017

Myślcie o waszych marzeniach podczas lektury tej książki, bo właśnie o tym ona jest. Nie mówi tylko o posiadaniu mniej. Mówi o wspanialszym życiu! (fragment książki)

Najważniejszym minimalistą dla Beckera był Jezus, od którego autor nauczył się, że piękno minimalizmu nie polega na rezygnacji z rzeczy, ale na gruntownej zmianie myślenia.

Dzięki tej książce zrozumiesz, że mniej to: więcej czasu i energii, więcej pieniędzy, więcej wolności, więcej hojności i lepszy przykład dla dzieci.

Joshua Becker – mąż, ojciec, pastor. Jeden z czołowych amerykańskich minimalistów, założyciel strony Become Minimalist, jego rady pomogły już tysiącom czytelników.

O książce w kilku słowach:

Książka jest bestsellerem w USA.

Nowe podejście do minimalizmu – minimalizm w rodzinie (wskazówki, które pomagają uporządkować nie tylko przestrzeń, lecz przede wszystkim relacje z bliskimi).

Minimalizm to nie asceza i pozbywanie się rzeczy.

Chrześcijańska duchowość w tle (Jezus to pierwszy minimalista).

Tytuł: Im mniej, tym więcej – Joshua Becker