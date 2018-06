Ile znaczy tata

Każdy ojciec doświadczył kiedyś w swoim życiu dojmującego poczucia, że jego córka to istota z innej planety i kompletnie nie jest w stanie przewidzieć czy zrozumieć jej reakcji. Często niestety budzi to w nim chęć pozostawienia wychowania córki w rękach żony, która, jak mu się wydaje, chyba najlepiej wie, jak pomóc w rozwoju innej przedstawicielce rodzaju żeńskiego. Kevin Leman dowodzi, że to karygodny błąd, ponieważ relacja z ojcem jest fundamentalna dla kształtowania się osobowości dziewczynki. Samoocena, życiowe wybory, zachowanie czy charakter kobiety zależą w ogromnej mierze od jakości tej właśnie relacji. Tata znaczy dla córki naprawdę dużo i dlatego musi być w pełni zaangażowany w proces jej wychowania.

Leman, znany psycholog i ojciec czterech córek, pokazuje w tej książce, jak tę niełatwą i skomplikowaną misję zrealizować z powodzeniem i bez poważnych strat po obu stronach.

Z jego książki dowiesz się m.in., jak:

sprawić, by twoja córka czuła się kimś specjalnym, unikalnym i wartościowym;

rozmawiać z nią o tym, o czym chłopcy naprawdę myślą;

dyscyplinować ją w delikatny sposób;

kiedy tego naprawdę potrzebuje;

pomóc jej w odniesieniu życiowych sukcesów;

negocjować, kiedy zwaśnione przedstawicielki rodzaju żeńskiego zamienią wasz dom w pole bitewne.

Tato, jeśli zdobędziesz się na odrobinę wysiłku, możesz zbudować ze swoją córką relację, o jakiej marzysz – opartą na wzajemnej miłości i szacunku. Sprawdzone wskazówki opisane w tej książce pomogą ci w byciu takim ojcem, jakiego twoja córka potrzebuje, by stać się w przyszłości pewną siebie, zrównoważoną i kochającą kobietą.

zastanawiasz się, dlaczego twoja córka traktuje spojrzenia innych dziewcząt jak przestępstwo?

chciałbyś lepiej zrozumieć nieprzenikniony kobiecy umysł?

zastanawiasz się, co tak naprawdę oznacza zdanie: „Będę gotowa za minutę“?

zastanawiasz się, dlaczego jej koszulka musi pasować do reszty ubioru i dlaczego ona potrzebuje dwudziestu dwóch par butów, podczas gdy ty masz tylko trzy?

zrobisz coś, pomimo iż wymaga to wiele zachodu, po to tylko, aby uniknąć jej huśtawek nastrojów?

nie możesz zasnąć, obawiając się o to, że twoja córka przyprowadzi do domu Nieudacznika przez duże N?

pytasz, dlaczego sukienka za 1000 złotych jest lepsza od tej za 100 złotych? (w końcu obie zostały wykonane z takiej samej ilości materiału).

wierzysz, że twoja córka mogłaby wygrać złoto olimpijskie w konkursie na przewracanie oczami?

co tydzień wymyślasz nowy projekt przebudowy garażu na swoją prywatną jaskinię?

Jeśli tak, to Ile znaczy tata jest książką właśnie dla ciebie.

Kevin Leman jest doktorem psychologii, autorem wielu bestsellerów na temat wychowania i relacji, m.in. wydanych przez Wydawnictwo eSPe Ile znaczy mama. Trwały ślad, który matka zostawia w życiu chłopca, Jak wychowywać dziecko i nie oszaleć oraz Odmień swoje dziecko do piątku, ojcem pięciorga dzieci, w tym czterech córek.

Dane książki:

Tytuł: Ile znaczy tata

Autor: Kevin Leman

Oprawa: miękka

Ilość stron: 248

Format: 140×200

ISBN: 978-83-7482-643-3

Rok wydania: 2014

Wydawca: Wydawnictwo ESPE