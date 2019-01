Hiley Bieber mówi o niskiej samoocenie i odnalezieniu pewności siebie w Bogu

W poniedziałek Hailey Bieber, modelka i od niedawna żona Justina Biebera, napisała bardzo szczerą i pełną emocji wiadomość do swych fanów na Instagramie, opowiadając o zmaganiach z poczuciem własnej wartości i o odnalezieniu tożsamości w Bogu.

„W 2019 roku chcę być bardziej otwarta,

chcę być bardziej otwarta odnośnie tych rzeczy, z którymi się zmagam i chcę pozwolić sobie na bycie bardziej bezbronną. Mam 22 lata i prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak wspaniale moje życie może wyglądać z zewnątrz, nadal mam swoje własne zmagania”, napisała.

„Jestem niepewna siebie, jestem krucha, czuję ból, czuję lęk, mam wątpliwości, mam obawy, smucę się, złoszczę się. Niezliczoną ilość razy zdarzało mi się przeglądać Instagrama, porównując się, porównując mój wygląd do wyglądu innych, czując, że nie jestem wystarczająco dobra, mając wrażenie, że jestem wybrakowana i naprawdę mając problem z byciem pewną siebie, ponieważ wciąż czuję się, jakbym nie była wystarczająco dobra. Każdy dzień to dla mnie walka o pewność siebie”, dodała.

„Trudno jest szukać prawdziwej siebie,

ale jeszcze trudniej jest być krytykowaną i porównywaną do innych kobiet, jednocześnie próbując się odnaleźć. Są dni, kiedy po prostu bardzo mnie to rani. Byłoby cudownie, gdyby młode dziewczyny i kobiety potrafiły zdobyć się na to, by wspierać się wzajemnie, by przestać sprawiać, że inne kobiety, które mają swoje własne zmagania, czują się niekompetentne i beznadziejne. Wszyscy mamy wady, to się nigdy nie zmieni. Wiem jednak, że Bóg miał powód, by stworzyć nas niezwykłymi, z naszym własnym pięknem, osobowościami i naszymi historiami. Bóg przewidział szczególny plan i cel dla każdego człowieka bez wyjątku, a On nie popełnia błędów!”, pisze Bieber.

Post polubiło ponad 2 miliony użytkowników, wielu ludzi komentowało też, jak wpłynęły na nich słowa Hailey.

„Bardzo dobrze powiedziane. Mam 56 lat i bardzo dużo czasu zajęło mi nauczenie się, jak kochać siebie. Wiem już, że posiadanie ufnego partnera to bardzo ważna sprawa. Wierzę też, że możliwość bycia sobą jest kluczowa”, napisał jeden z użytkowników. „Poświęcam 15 minut na medytację i czytanie Biblii, aby odnaleźć spokój i doceniać wszystko, co mam.

„To wspaniały powiew świeżości. Trafiłaś w sedno, porównywanie się to złodziej radości”, napisał ktoś inny.

Jako modelka i osobowość telewizyjna, Hailey wie, jak to jest być w świetle jupiterów, jednak ona i jej mąż nie kryją się ze swoją wiarą chrześcijańską.

„Zostałam wychowana w kościele, w tym stylu życia i myślę, że dla każdego bardzo ważne jest pozostanie w kontakcie ze swoją duchowością i posiadanie relacji z Bogiem”, powiedziała w 2006 roku w wywiadzie do Teen Vogue.

„Myślę, że Bóg postawił mnie w miejscu, w którym nie powinnam milczeć, nie powinnam nie mówić o Nim, tylko mieć kontakt z ludźmi i ich inspirować”, powiedziała.

Emily Jones

źródło: CBN News