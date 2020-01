Gwiazda futbolu Roberto Firmino przyjmuje chrzest, publikuje poruszające video

Brazylijska gwiazda piłki nożnej, Roberto Firmino z klubu piłkarskiego Liverpool, ostatnio pokazał na Instagramie poruszającą ceremonię swojego chrztu, w której towarzyszyła mu jego żona i kolega z drużyny, Alisson Becker.

W trakcie ceremonii, piłkarz, wszyscy jego przyjaciele i członkowie rodziny mieli na sobie koszulki Hillsong z piktogramem „krzyż, znak równości, serce”, oznaczającym „krzyż to miłość”.

„Oddałem Ci moje porażki, oddam też moje zwycięstwa. Moim największym tytułem jest Twoja Miłość, Jezu!” – napisał Firmino po portugalsku pod ujęciem z tego szczególnego dnia.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” – dodał, cytując 2Kor 5:17.

Obecnie, brazylijski sportowiec gra na pozycji napastnika w drużynie angielskiej Premier League, Liverpool FC, zwycięzcy w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA w 2019 roku.

Becker, kolega z drużyny i „najlepszy bramkarz” 2019 roku, a także żona Firmino byli głęboko poruszeni, oglądając deklarację wiary piłkarza, złożoną we wtorek 14 stycznia.

Na nagraniu video z ceremonii chrztu, 28-letni Firmino w obecności przyjaciół i rodziny wchodzi uśmiechnięty do basenu, składa po portugalsku krótkie świadectwo, po czym zostaje zanurzony w wodzie.

Wynurza się z basenu i w emocjach obejmuje swoją żonę, Larissę. Trwając chwilę w objęciach, małżonkowie ocierają sobie łzy z oczu. Nastrój sceny podkreślają brzmiące w tle dźwięki portugalskiej wersji „You Say” Lauren Daigle.

Becker, zdeklarowany chrześcijanin, również zabrał głos na mediach społecznościowych, by podzielić się swoimi odczuciami po wyrażonym przez przyjaciela akcie oddania Chrystusowi.

„Nigdy nie zapomnimy, co Bóg zrobił dla nas wieczorem 14 stycznia 2020 roku!! Nadal brak mi słów, by opisać miłość Jezusa!” – napisał Becker po portugalsku na Instagramie. „Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w takiej chwili, w chrzcie kogoś, kogo tak bardzo kocham! Bardzo Ci dziękuję, Jezu, kocham Cię!!!”.

Zobacz film z chrztu piłkarza

W przeszłości, Becker przypisał swój sukces bramkarza swojej wierze.

„Musisz być bardzo skupiony na futbolu” – powiedział, cytowany przez Premier Christian, dodając: „Ale sądzę, że wiara też jest ważna. Jeśli wierzysz w Boga, wiesz, że w akcji musisz dać z siebie to, co najlepsze, i wkładać miłość we wszystko, co w życiu robisz”.

Autor: Jeannie Law

Źródło: The Christian Post