Nowa książka Adama Mirka, autora bestsellerowych „Bebechów”, książki, którą uwielbiają dzieci w całej Polsce. „Glutologia” to ponad 500 stron nowych ciekawostek i faktów o mikropaskudach, wstrętnych robalach i podstępnych chorobach.

Założę się, że wiesz, jak to jest chorować. Z nosa ciągną się gluty, twoje czoło jest gorące jak piekarnik, a ty nie masz siły nawet na ulubiony serial czy ukochaną książkę.

Co tu się dzieje?! To twoje ciało broni się przed najazdem szpiegów i wysłanników chorób: wrogich wirusów i bakterii. Ale nic się nie martw! Twój mózg już wysłał na odsiecz armię odważnych superkrwinek. A gdy one same nie dadzą rady, wtedy do walki wkroczą lekarze i farmaceuci.

Wyrusz w podróż do tajemniczego świata glutologii.

Z książki dowiesz się między innymi:

– skąd tabletka wie, gdzie boli,

– dlaczego niektórzy po wypiciu szklanki mleka pędzą do toalety,

– kim jest cichy złodziej kości,

– dlaczego wirus jest wredniejszy niż bakteria

– oraz jak nie dać się chorobom, wstrętnym robalom i mikropaskudom.

Niech zdrowie będzie z tobą!



Adam Mirek – trochę szalony i supermądry naukowiec. Młodzi kochają go za to, jak opowiada o nauce w mediach społecznościowych, a dorośli pewnie bardziej docenią fakt, że zrobił doktorat… w dwóch krajach! Autor bestsellerowej książki „Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą”, która zdobyła tytuł Mądrej Książki Roku 2023 dla Dzieci i Książki Roku 2023 w kategorii literatury dziecięcej w plebiscycie portalu Lubimyczytać.pl.

Dane książki:

Tytuł: Glutologia. Jak się nie dać mikropaskudom, wstrętnym robalom i podstępnym chorobom

Autor: Adam Mirek

Oprawa miękka

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-9991-7

EAN: 9788324099917

Liczba stron: 528

Wydawnictwo: Znak Emotikon

Format: 163×225

Cena detaliczna: 59,99 zł

Rok wydania: 2024