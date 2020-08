Głos serca – Janette Oke

Ukazała się właśnie kolejna powieść Janette Oke pod tytułem: GŁOS SERCA. Wiele osób kojarzy ten tytuł jako serial, który zdobył popularność również w Polsce. Nie wszyscy jednak wiedzą, że serial zainspirowany był książką, która na świecie stała się bestsellerem.

O czym jest ta historia?

W wygodnym życiu na wschodnim wybrzeżu Kanady nic nie przygotowało Elizabeth na wyzwania, jakie czekają osadników na dalekim zachodzie na początku XX wieku.

Elizabeth Thatcher jest młodą, ładną, kulturalną i wykształconą nauczycielką z dobrego domu. Ale kiedy podróżuje na zachód, aby uczyć w wiejskiej szkole u podnóża gór Kanady, jest zupełnie nieprzygotowana na warunki, które napotyka. Mimo to jest zdeterminowana, by odnieść sukces w tym trudnym zadaniu polegającym na dopasowaniu się do miejscowej ludności i kształtowaniu serc oraz umysłów dzieci których uczy.

Jest równie zdeterminowana, aby nie oddawać swojego serca żadnemu z lokalnych mężczyzn. Ale kiedy pozna bohaterskiego funkcjonariusza Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej, zaczyna zastanawiać się nad swoimi uczuciami.

Książka z pewnością bardziej przypadnie do gustu kobietom. Główna bohaterka jest niezwykle uczuciowa, ale mężczyźni, którzy lubią wzruszające historie, również docenią humorystyczne momenty w przeżyciach bohaterki. Ale ta książka to nie tylko romantyczna historia. Janette Oke ze swoim wyjątkowym talentem porusza kwestie wiary, przyjaźni, poświęcenia dla innych, walki z przeciwnościami. Jest to też opowieść o pięknie życia w czasach, kiedy telefon jest rzadkością, podróże pociągiem zajmują kilka dni, a codzienne obowiązki wymagają znacznie większego wysiłku niż w dzisiejszym świecie.

Zachęcamy do sięgnięcia po tę wzruszającą i lekką, ale wciąż bardzo inspirującą powieść. Książka do nabycia w wersji papierowej i cyfrowej na www.psalm18.pl, a na jesień planowana jest premiera audiobooka.

O autorce Janette Oke

Znana kanadyjska autorka ponad 70 książek. W Polsce wydana została także jej bestsellerowa seria: Miłość przychodzi łagodnie, trylogia z czasów biblijnych: Śledztwo setnika, Ukryty płomień i Droga do Damaszku oraz seria pogodnych, rodzinnych powieści rozpoczęta przez tytuł Pewnego razu latem.

Dodatkowe informacje

Autorzy: Janette Oke

ISBN: 978-83-955619-7-9

Tłumaczenie: Edyta Ładuch

Tytuł oryginału: When Calls the Heart

Strony: 312

Format: 135mm x 205mm

Wydawnictwo: Psalm18.pl

Rok premiery: 2020