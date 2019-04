Franklin Graham przekazuje kilka biblijnych prawd homoseksualnemu demokracie, Pete’owi Buttigieg’owi

Franklin Graham po raz kolejny podważa komentarze na temat chrześcijaństwa i homoseksualizmu, jakie padły niedawno z ust demokratycznego kandydata na prezydenta, burmistrza Pete’a Buttigieg’a.

Buttigieg jest krytycznie nastawiony do przywódców chrześcijańskich, takich jak wiceprezydent Mike Pence, który popiera biblijną definicję małżeństwa. Buttigieg jest homoseksualistą, który wziął ślub z innym mężczyzną.

Pence nigdy nie atakował Buttigieg’a, lecz jak podaje CBN News, Buttigieg sprawiał wrażenie, jakby tak było. „Chciałbym, by Mike’owie Pence’owie tego świata zrozumieli, że jeśli masz problem z tym, kim jestem, nie kłóć się ze mną” – powiedział Buttigieg wcześniej w tym miesiącu. „Kłóć się z moim stwórcą”.

Odpowiadając na liczne komentarze, jakie Buttigieg wypowiedział na temat Boga, Graham napisał na Tweeterze: „Kandydat na prezydenta i burmistrz South Bend, @PeteButtigieg, ma rację – Bóg nie ma partii politycznej. Ale Bóg ma przykazania, prawa i standardy, jakie nam daje, byśmy zgodnie z nimi żyli. Bóg się nie zmienia. Jego Słowo jest takie samo wczoraj, dzisiaj i na zawsze”.

Graham pisał dalej: „Burmistrz Buttigieg mówi, że jest homoseksualnym chrześcijaninem. Jako chrześcijanin wierzę w Biblię, która określa homoseksualizm jako grzech, coś, z czego trzeba pokutować, a nie się z tym obnosić, wychwalać lub upolityczniać. Biblia mówi, że małżeństwo jest między mężczyzną i kobietą – nie między dwoma mężczyznami, ani dwiema kobietami”.

„Sednem chrześcijańskiego wyznania jest wiara i naśladowanie Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał, by był Zbawicielem świata – by zbawił nas od grzechu, by zbawił nas od piekła, by zbawił nas od wiecznego potępienia” – powiedział Graham.

Graham już po raz drugi skonfrontował się z Buttigieg’iem z powodu jego twierdzeń o byciu homoseksualnym chrześcijaninem.

Tydzień temu, Graham napisał na Facebook’u: „Protestanci krzyczący: ‚Sodoma i Gomora’ przerwali burmistrzowi i kandydatowi w wyborach prezydenckich 2020 roku, Pete’owi Buttigieg’owi, który przemawiał w tym tygodniu na wiecu w Iowa. Nie jestem za tym, żeby przeszkadzać jakiemukolwiek mówcy – myślę, że powinniśmy okazywać szacunek”.

„W odpowiedzi, Buttigieg skomentował: ‚Stan mojej duszy jest w rękach Boga…’. Burmistrz Buttigieg ma zupełną rację – jego dusza jest w rękach Boga, tak jak dusze wszystkich. Mówi też, że jest chrześcijaninem i chce zostać pierwszym, otwarcie homoseksualnym prezydentem w historii Ameryki. Co jest nie tak w tym obrazie? W rzeczywistości, bycie chrześcijaninem nie jest po prostu tytułem, jaki wybieramy, czy członkostwem w kościele. To wiara w Boga i Jego Słowo, które przemienia nasze życie, by było bardziej podobne do życia Tego, którego naśladujemy – Jezusa Chrystusa”.

„Jezus powiedział: ‚Jeśli Mnie miłujecie, przykazań Moich przestrzegać będziecie’ (Jana 14:15). Biblia wyraża się bardzo jasno, że homoseksualizm jest grzechem. ‚Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość…’ (Księga Kapłańska 20:13). Tak mówi Bóg i mi to wystarcza. Popieram Słowo Boże. Zależy mi na ludziach do tego stopnia, by mówić im prawdę i ostrzegać, że każdy grzech będzie osądzony”.

źródło: CBN News