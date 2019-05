Franklin Graham prosi chrześcijan, by 2 VI modlili się za prezydenta Trumpa

W ten weekend, ewangelista Franklin Graham zwrócił się do swoich zwolenników w mediach społecznościowych, wysyłając do nich e-maile i pisząc na Facebook’u z prośbą, by 2 czerwca modlili się za prezydenta Trumpa.

W wiadomości na Facebook’u, Graham napisał: „Wraz z 250+ chrześcijańskimi liderami, proszę naśladowców Chrystusa w całym kraju, by przeznaczyli następną niedzielę, 2 czerwca, jako szczególny dzień modlitwy za prezydenta Donalda J. Trumpa. Wrogowie prezydenta Trumpa wciąż próbują wszystkiego, by zniszczyć jego, jego rodzinę i prezydenturę. W historii naszego kraju, żaden prezydent nie był tak atakowany, jak on. Wierzę, że jedyną nadzieją dla niego, i dla tego kraju, jest Bóg”.

„To krytyczny czas dla Ameryki. Jesteśmy nad przepaścią” – kontynuował Graham. „Czasu jest niewiele. Musimy się modlić, by Bóg zainterweniował. Musimy prosić Boga, by chronił, umacniał, zachęcał i prowadził prezydenta. Wiemy, że Bóg słyszy i odpowiada na modlitwę. Może zmiękczyć serca i zmienić umysły. Jest wszechmogący i panuje nad sprawami narodów. Biblia poucza, byśmy modlili się za ludzi u władzy, ‚abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym’ (1 Tymoteusza 2:2-3)”.

Graham, który jest prezydentem i dyrektorem generalnym Billy Graham Evangelistic Association, prosi wszystkich chrześcijan z całego kraju, by przeznaczyli niedzielę 2 czerwca jako specjalny dzień modlitwy.

„Prosimy, by 2 czerwca pastorzy poprowadzili swoje zbory w modlitwie za prezydenta, by szkoły niedzielne i inne grupy połączyły się we wspólnej modlitwie, a osoby prywatne i rodziny w całym kraju szczególnie skupiły się tego dnia na modlitwie za prezydenta” – napisał.

Graham poprosił też swoich zwolenników, by poinformowali o swojej chęci do modlitwy.

„Czy dalibyście mi znać w komentarzach poniżej, czy oddacie się razem z nami modlitwie? I czy podzielicie się tą wiadomością na swoich platformach społecznościowych, byśmy mieli jak najwięcej modlących się?” – napisał ewangelista.

Kończąc wpis na Facebook’u i e-mail, Graham zacytował apostoła Pawła:

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”. (Efezjan 6:12)

Dwustu pięćdziesięciu chrześcijańskich liderów podpisało oświadczenie wiary na dzień 2 czerwca, którego treść brzmi:

„My, niżej podpisani, wzywamy, by dzień 2 czerwca był specjalnym Dniem Modlitwy za prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda J. Trumpa, aby Bóg go chronił, umocnił, dodał odwagi i prowadził.

Wierzymy, że nasz naród jest na rozdrożu, nad niebezpieczną przepaścią. Jedynym, który może naprawić problemy naszego kraju, jest sam Bóg, i modlimy się, by Bóg pobłogosławił naszego prezydenta i nasz naród na swoją chwałę”.

Steve Warren

źródło: CBN News