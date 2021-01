Filipiny: Od zostania chrześcijanami spotykają się z wrogością ludzi

Jimmy* i jego sąsiad rozmawiali o liniach energetycznych. Niespodziewanie rozmowa zeszła na chrześcijaństwo Jimmy’ego i jego żony, Suraidy*. Sąsiad nie potrafił opanować emocji. Wpadł we wściekłość. Krzyczał. Nagle wyciągnął nóż i zaatakował Suraidę. W samą porę Jimmy zdołał odeprzeć cios. Jednak w ataku został poważnie raniony w rękę.

Uzdrowienie i sen

Jimmy i Suraida mieszkają w silnie muzułmańskim regionie na południu Filipin. Siedem lat temu Suraida zachorowała i na prośbę swojej siedmioletniej wnuczki udała się do chrześcijańskiej przychodni po poradę. Tam pomodlił się o nią jeden z pracowników. Modlitwa do Jezusa Chrystusa głęboko poruszyła Suraidę. Kobieta zaczęła czytać podarowaną jej Biblię.

Niedługo potem doznała nagłego uzdrowienia. „Tego dnia zostałam chrześcijanką” – wspomina. Od tego czasu czekała na okazję, by powiedzieć innym członkom rodziny o swojej nowej wierze. Chociaż pierwszą reakcją rodziny była niechęć, po pewnym czasie jej siostrzeniec i ciężko chora szwagierka również uwierzyli w Jezusa; szwagierka niedługo później zmarła.

Jimmy nie był zadowolony ze zmiany, która zaszła w życiu jego żony, ale pewnej nocy, we śnie, przemówił do niego mężczyzna, który poradził mu, aby zawrócił z dotychczasowej drogi i „podążył za kobietą”. Jimmy postanowił pójść razem z Suraidą na nabożeństwo. Tam odnalazł wiarę w Jezusa Chrystusa.

„Wiem, że Jezus jest moim Zbawicielem”

Niestety nawrócenie na chrześcijaństwo sprawiło, że mieszkańcy wioski zaczęli odnosić się do Jimmy’ego i Suraidy z dużą wrogością. Kiedy idą do kościoła, ludzie wykrzykują coś za nimi i drwią z nich; ich bliscy są źli na nich za odwrócenie się od tradycyjnej religii. Na początku grudnia doszło do opisanego na początku ataku.

Pomimo szoku, jaki wywołał ten incydent, Jimmy mówi: „Nawet gdy takie problemy zdarzają się w moim życiu, nie myślę o tym. W głębi serca wiem, że Jezus jest moim Zbawicielem i że jest moim Panem”. Suraida i jej rodzina modlą się, aby ludzie w ich otoczeniu poznali Chrystusa. Ich dom stał się miejscem spotkań lokalnych chrześcijan. Dzięki szkoleniu Open Doors Suraida zaczęła prowadzić studium biblijne dla innych wierzących.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan na Filipinach:

Podziękuj Panu Bogu za nawracających się muzułmanów, szczególnie za Suraidę i jej rodzinę.

Podziękuj za ich ocalenie w czasie ataku i za niezłomną wiarę Jimmy’ego.

Módl się za muzułmanów w ich środowisku, aby Duch Święty przemówił do wielu i otworzył ich oczy na Pana Jezusa.

Módl się za chrześcijan w tym regionie kraju; o ochronę przed atakami.

za Open Doors

