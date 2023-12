Filipiny: cztery osoby straciły życie w zamachu na kościół

W niedzielę 3 grudnia doszło do zamachu bombowego podczas porannej mszy katolickiej na państwowym Uniwersytecie Stanowym Mindanao w Marawi na południu Filipin. Co najmniej cztery osoby zginęły, a 45 zostało rannych. Ofiarami byli głównie studenci. Wiele wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny.

Prezydent potępia „przemoc wobec niewinnych ludzi”

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. potępił w niedzielę śmiertelny zamach bombowy, mówiąc: „Zdecydowanie potępiam bezsensowne i haniebne czyny popełnione przez zagranicznych terrorystów. Ekstremiści, którzy dopuszczają się przemocy wobec niewinnych ludzi, zawsze będą uważani za wrogów naszego społeczeństwa”. W odpowiedzi policja i wojsko zaostrzyły środki bezpieczeństwa na południu kraju i wokół stolicy Manili.

Minister obrony Gilberto Teodoro Jr. powiedział, że istnieją „silne przesłanki wskazujące na udział obcego elementu” w zamachu bombowym, ale nie chciał komentować sprawy, aby nie narażać na szwank toczącego się śledztwa. Rzecznik policji powiedział podczas konferencji prasowej, że na miejscu znaleziono części pocisku moździerzowego. Ranni, głównie studenci, są leczeni przez personel medyczny w Centrum Medycznym Amai Pakpak i ambulatorium uniwersyteckim.

Podejrzewa się odwet islamistów

Ponad 80% ludności Filipin to chrześcijanie, z których zdecydowana większość to katolicy. Na południowej grupie wysp Mindanao odsetek muzułmanów jest znacznie wyższy niż w pozostałej części kraju. Grupy islamistyczne takie jak Abu Sayyaf i Dawlah Islamiya-Maute, które okupowały Marawi przez pięć miesięcy w 2017 roku i celowo zabijały chrześcijan, są aktywne również tutaj. Szef sił zbrojnych, Romeo Brawner, zasugerował możliwy związek ataku z ostatnimi operacjami wojskowymi przeciwko grupom powiązanym z IS na południu Filipin. W ostatnią niedzielę żołnierze zabili kilku bojowników i przywódcę Dawlah Islamiya-Maute podczas operacji w Lanao del Sur. Według oceny Brawnera atak bombowy mógł być atakiem odwetowym.

Chrześcijanka nawrócona z islamu z tego regionu, która nie chciała podać swojego imienia, powiedziała w odpowiedzi na atak z zeszłej niedzieli: „Nie boimy się, ale jesteśmy bardziej ostrożni, zwłaszcza w obecnej sytuacji”.

Filipiny nie są wymienione w Światowym Indeksie Prześladowań 2023. Największych wyzwań doświadczają chrześcijanie w zdominowanych przez muzułmanów regionach na południu, zwłaszcza byli muzułmanie.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Marawi i na Filipinach:

Módl się o pocieszenie dla rodzin zabitych i uzdrowienie dla rannych.

Módl się, aby chrześcijanie w regionie byli silni w wierze i pokazali innym drogę do Chrystusa poprzez swoją reakcję na atak.

Módl się szczególnie o ochronę dla chrześcijan nawróconych z islamu, którzy często doświadczają największych prześladowań.

Módl się za zwolenników grup islamistycznych, aby Duch Boży działał wśród nich i aby wielu z nich nawróciło się do Jezusa Chrystusa.

