Erytrea: Patriarcha ekskomunikowany

Rząd Erytrei zezwala na formalne działanie czterech grup religijnych, jednak nawet ich członkowie spotykają się z ciężkimi represjami. W 2005r. władze siłą usunęły przywódcę kościoła prawosławnego, patriarchę Abunę Antoniosa, na jego miejsce wyznaczając świeckiego urzędnika. Od tego czasu patriarcha pozostaje w areszcie domowym, odsunięty od swoich obowiązków.

W bieżącym roku 90-letni już obecnie patriarcha opublikował film, w którym skarżył się na brak wystarczającej opieki oraz skrytykował obecnego administratora kościoła, Yoftache Dimitrosa. Abuna Antonios mieszka obecnie w pokojach dla służby w rezydencji zajmowanej przez prorządowego biskupa.

W bezprecedensowym akcie kościół prawosławny postanowił ekskomunikować patriarchę Antoniosa z powodu herezji. W liście podpisanym przez pięciu z sześciu biskupów, stwierdzono, że jego ostatnie aktywności (prawdopodobnie w odniesieniu do opublikowanego filmu), świadczą o tym, że jego pokuta nie była szczera. W liście ogłoszono, że ten wiekowy przywódca kościoła może mieszkać do końca życia w budynku należącym do kościoła. Ekskomunika wydaje się być sposobem na uciszenie innych i wzmocnienie kontroli kościoła przez państwo.

Wstawiajmy się w modlitwie za naśladowcami Chrystusa w Erytrei, zwłaszcza tymi którzy doświadczają bezpośrednich represji ze strony władz czy to z powodów politycznych czy religijnych. Wspierajmy w modlitwie zwłaszcza osoby uwięzione, prosząc Boga o ochronę i posilenie dla nich.

Źródła: World Watch Monitor, BBC

za Głos Prześladowanych Chrześcijan