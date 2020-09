Erytrea: 27 chrześcijan zwolnionych z więzienia

Zaufane źródła z Erytrei donoszą, że w ostatnich dniach władze tego kraju wypuściły na wolność 27 chrześcijan, z których większość pozostawała w więzieniu ponad 10 lat. Ich nazwiska nie są jeszcze znane. Jest wśród nich zapewne 19 mężczyzn i 8 kobiet, którzy byli przetrzymywaniu w więzieniu Mai Serwa niedaleko stolicy kraju Asmary.

Według doniesień inni chrześcijanie przetrzymywani w tym samym więzieniu zostali poinformowani, że wkrótce również zostaną zwolnieni. W lipcu tego roku z więzienia wypuszczono 22 wiernych z kościoła metodystycznego, głównie kobiet i dzieci.

Często bez wyroku sądu

W erytrejskich więzieniach przebywa obecnie ok. 500 chrześcijan, którzy są przetrzymani w okropnych warunkach, często bez wyroku sądu. W więzieniu Adi Abeto, przeznaczonym dla 800 osób, przebywa 2,5 tys. więźniów, a w Mai Serwa, więzieniu o podwyższonym rygorze, na 500 osadzonych przypada zaledwie 20 toalet. W innych miejscach wielu więźniów jest przetrzymywanych w ustawionych na pustyni metalowych kontenerach transportowych, w których w ciągu dnia panuje straszliwy upał, a w nocy jest dotkliwie zimno.

Uważa się, że wypuszczenie wspomnianych 27 więźniów wiąże się z wcześniejszymi zapowiedziami rządu Erytrei, że w celu zapobiegania pandemii koronawirusa zostaną zwolnieni m.in. niektórzy chrześcijanie. Istnieje nadzieja, że kolejni chrześcijanie wyjdą na wolność.

Rządzi marksistowski reżim

Władzę w Erytrei sprawuje surowy marksistowski reżim militarny. W 2002 r. zdelegalizowano wszystkie kościoły i wyznania za wyjątkiem sunnickiego islamu, kościoła prawosławnego, kościoła rzymsko-katolickiego i kościoła luterańskiego. Od tamtej pory tysiące chrześcijan ze zdelegalizowanych kościołów znalazło się w więzieniu.

Niektórzy przebywają tam kilkanaście lat bez wyroku sądu. Więźniowie są niedożywieni, pozbawieni podstawowej opieki medycznej, bici i torturowani. Szykanowani są również wierzący z oficjalnie uznawanych kościołów, jeśli władza uzna ich za „niepokornych”. Patriarcha kościoła prawosławnego przebywa w areszcie domowym od stycznia 2007 r.

Warunki w erytrejskich więzieniach zostały opisane w książce „Pieśń Słowika” autorstwa Helen Berhane, która z powodu głoszenia ewangelii spędziła w więzieniu 2,5 roku, była bita i torturowana.

Wzywamy władze Erytrei do uwolnienia wszystkich chrześcijan więzionych z powodu wiary, jak również wszystkich innych więźniów sumienia.

Módlmy się, aby kolejni chrześcijanie zostali wypuszczeni na wolność. Módlmy się, aby nasi bracia i siostry, którzy zostali zwolnieni, otrząsnęli się z więziennej traumy i mogli powrócić do normalnego życia w gronie swoich najbliższych i we wspólnocie z innymi wierzącymi. Módlmy się, aby reżim w Erytrei zmienił swoje nastawienie do chrześcijan i przestał ich prześladować.

Źródło: Release International, Głos Prześladowanych Chrześcijan