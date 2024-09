Egipt: Za rozmowy na Facebooku o Jezusie trafił do więzienia

Abdulbaqi Saeed Abdo trafił do więzienia za coś, co wielu robi codziennie: publikowanie na Facebooku.

Abdo, który szuka azylu po ucieczce z Jemenu, od dwóch i pół lat przebywa w więzieniu, bo po przejściu z islamu na chrześcijaństwo zaczął omawiać kwestie teologiczne w prywatnej grupie na Facebooku z innymi, którzy również niedawno przeszli na chrześcijaństwo.

Alliance Defending Freedom International, organizacja działająca na rzecz wolności religijnej, która reprezentuje Abdo, ostatnio poinformowała, że w liście wysłanym do swojej żony i rodziny, prześladowany wierzący ogłosił strajk głodowy.

W 2021 roku Adbo został aresztowany przez władze egipskie za uczestnictwo w grupie na Facebooku, w której odpowiadał na pytania i prowadził rozmowy z chrześcijańskimi konwertytami z islamu. Stało się to w czasie, gdy Abdo mieszkał w Egipcie po zarejestrowaniu się w biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) jako szukający azylu, który po nawróceniu na chrześcijaństwo uciekł z Jemenu.

Według Amnesty International, podrobione zarzuty ciążące na 54-letnim wierzącym obejmują „przyłączenie się do grupy terrorystycznej” i „zniesławienie religii islamskiej”.

W liście oryginalnie napisanym w języku arabskim, po czym przetłumaczonym przez ADF na angielski, Abdo wyraża ogromną tęsknotę za swoją żoną i rodziną: „Modlę się do Boga, by was chronił i dał wam powodzenie we wszystkich sprawach waszego życia. Moją modlitwą jest też to, by Bóg już wkrótce nas ze sobą połączył”.

Dalej Abdo informuje swoich bliskich, że zaczął strajk głodowy z powodu prześladowania, jakie go spotyka.

„Dzisiaj, 7 sierpnia 2024 roku, zacząłem częściowy strajk” – napisał. „I odmawiam przyjmowania leczenia od osoby odpowiedzialnej za opiekę zdrowotną w więzieniu. Poprosiłem tę osobę, by powiedziała kierownictwu więzienia, że tak robię. Będę etapami zaostrzał strajk, aż w ciągu nadchodzących tygodni podejmę strajk całkowity. Powodem mojego strajku jest to, że aresztowano mnie bez żadnego prawnego uzasadnienia. Nie skazano mnie za żadne złamanie prawa. I nie uwolniono mnie w czasie mojego zatrzymania w areszcie, które zakończyło się [osiem] miesięcy temu”.

Abdo nie był jedynym chrześcijaninem aresztowanym w facebookowym doświadczeniu. Za udział w tej samej grupie oskarżono też Noura Girgisa. Grupa nazywa się „Al Abareen”, co znaczy „Przechodzić na drugą stronę”.

Girgis jest oskarżony o prowadzenie grupy, a ciążące na nim zarzuty obejmują bluźnienie przeciwko islamowi i prowadzenie rozmów religijnych na forum internetowym.

„Wolność religii i przekonań to niezbywalne prawo człowieka, godne najwyższej ochrony” – powiedział niedawno Samuel Brownback, były ambasador Międzynarodowej Wolności Religijnej. „To, co spotkało w Egipcie tych dwóch mężczyzn, jest nie do przyjęcia i stanowi niezaprzeczalne załamanie ich prawa do swobodnego praktykowania swojej wiary. Wrogość wobec religii staje się globalnym problemem, a orędownicy wolności nadal muszą głośno wypowiadać się przeciwko tym przejawom niesprawiedliwości, jakie nękają mniejszości religijne, w tym w Egipcie. Ci dwaj mężczyźni muszą zostać zwolnieni i oczyszczeni”.

Autor: Tre Goins-Phillips

Źródło: CBN