Dziesiątki porwanych chrześcijan, wielu zabitych

Przemoc wobec chrześcijan nie ustaje w wielu regionach Nigerii, a opublikowane niedawno raporty wskazują, że uzbrojone bojówki coraz częściej napadają na wioski, by zabijać, ranić i porywać dziesiątki wierzących, niszcząc przy tym ich domy i budynki kościelne. 29 września członkowie Apostolskiego Kościoła Chrystusa z miasta Akure, jechali autobusem na nabożeństwo pogrzebowe jednego z członków kościoła. Ich autobus – z namalowaną na boku nazwą kościoła – wpadł w zasadzkę, w wyniku której porwano co najmniej 25 chrześcijan. Ośmiorgu porwanym członkom kościoła szczęśliwie udało się uciec porywaczom, władze Nigerii pracują jednak wciąż nad nad uwolnieniem pozostałych uprowadzonych osób.

Inne zdarzenie miało miejsce w nocy 1 października, kiedy to ekstremiści napadli na wioskę Du w stanie Plateau. Według jednego ze świadków zabito osiem osób – w tym dwoje dzieci – a pięć innych zostało rannych. W oświadczeniu prasowym po tym incydencie przedstawiciel lokalnej społeczności stwierdził: „Jesteśmy nie tylko zasmuceni tym zdarzeniem, ale także całkowicie przygnębieni i załamani, wiemy bowiem, jak pokojowo i gościnnie chrześcijanie odnosili się do swoich muzułmańskich sąsiadów w stanie Plateau”. Niecały tydzień później, 7 października, ponad 30 chrześcijan wpadło w zasadzkę podczas pracy na wspólnej farmie w Chikuri, wiosce położonej w południowej części stanu Kaduna. Wierzący zostali wzięci jako zakładnicy przez niezidentyfikowanych napastników. Jeden z mieszkańców poinformował, że to już trzeci raz, kiedy ich społeczność padła ofiarą takich napadów. Według ostatnich doniesień, nie było żadnego kontaktu z porywaczami. Ponieważ uprowadzeni wierzący są biednymi robotnikami, nie stać ich na zapłacenie okupu.

Pamiętajmy w modlitwie o licznych chrześcijanach przetrzymywanych obecnie wbrew ich woli przez różne bojówki w Nigerii. Módlmy się, aby władze kraju były w stanie zapewnić bezbronnym społecznościom bezpieczeństwo i ochronę, a jednocześnie opowiedzieć się za sprawiedliwością poprzez pociągnięcie sprawców tych aktów przemocy do odpowiedzialności za ich czyny. Niech Duch Boży pociesza przyjaciół i rodziny zabitych ofiar, aby Jego pokój – który przewyższa wszelkie zrozumienie – wypełnił ich serca i umysły.

Morning Star News, VOM Canada, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan