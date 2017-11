Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus spotykał się z ludźmi takimi jak Ty twarzą w twarz. Z ludźmi załamanymi, niedoskonałymi, czasem przerażonymi, pozbawionymi nadziei. „Dzień, w którym spotkałam Jezusa” to wspaniale opowiedziana historia, która relacjonuje warte uwagi spotkania z pięcioma kobietami z Ewangelii – kobietami, które desperacko potrzebowały odnaleźć poczucie sensu, bezpieczeństwa i celu. Jak my wszyscy, i one zmagały się z błędami przeszłości, niepewnością teraźniejszości i lękiem o przyszłość.

Wraz z Frankiem Violą i Mary DeMuth udaj się w fascynującą podróż w czasie.

Pozwól im opowiedzieć ci znane historie jeszcze raz. Każda historia została opowiedziana przez jej bohaterkę osobiście, z jej własnej perspektywy – lecz każda z nich jest także oparta na solidnych podstawach Ewangelii i wierna realiom pierwszego wieku naszej ery. Książka napisana jest w bardzo dobrym stylu. Odnajdziesz w niej doskonała narrację, nieco inne spojrzenie na pewne sprawy, duchową głębię i odniesienie do Twojego własnego życia – i będziesz tym wszystkim głęboko poruszony.

Jeśli pragniesz odnowienia swojej nadziei, wiary i miłości, ta książka sprawi, że Twoja Biblia odżyje na nowo, Ciebie zaś popchnie prosto w ramiona Twego Pana, którego odkryjesz na nowo.

Frank Viola pomógł już tysiącom ludzi na całym świecie w pogłębieniu ich relacji z Chrystusem i doświadczeniu żywego, prawdziwego kościoła. Więcej na jego stronie: www.frankviola.org

Mary DeMuth współzałożyła wiele kościołów, jest popularną autorką i rozchwytywanym mówcą. Od wielu lat prowadzi bloga o tym, co oznacza życie wolne od więzów. Więcej na jej stronie: marydemuth.com

Recenzje:

„Jezus od zawsze niósł dobrą nowinę kobietom. Prawdopodobnie nigdy jeszcze ten przekaz nie był tak potrzebny jak obecnie. Kiedy czyta się w niniejszej książce o Jego spotkaniach z kobietami, można się zdziwić, że miały one miejsce dwa tysiące lat temu. Jezus w dalszym ciągu niesie kobietom dobrą nowinę”.

– John Ortberg, pastor, autor książki Who Is This Man?

„Biblijna beletrystyka autorstwa Mary DeMuth wprowadza nas w pierwsze stulecie, angażując zmysły i wyobraźnię, i pozwala przestudiować serca i umysły kobiet, które spotkały Zbawcę. Następnie Frank Viola otwiera Pismo, aby swoją wiedzą i umiejętnościami pomóc nam w pełni zrozumieć każdą z historii. Połączone głosy autorów ukazują piękno Chrystusa i oferowanego przez Niego odkupienia. Dzień, w którym spotkałam Jezusa to wspaniała książka”.

– Liz Curtis Higgs, autorka bestsellerowej książki Niegrzeczne dziewczynki w Biblii

„Pięknie napisany, porywający, cenny tekst. Ta książka, przedstawiająca relacje Jezusa z kobietami, to kwintesencja nauk biblijnych opisana narracją najwyższej klasy”.

– Leonard Sweet, autor bestsellerów, profesor uniwersytetów George Fox University i Drew University, główny współautor portalu Sermons.co

„W książce Dzień, w którym spotkałam Jezusa Frank i Mary oferują przejrzysty wgląd w zrównoważoną, szczerą, przenikliwą i zarazem pełną delikatności postawę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki tej książce na nowo odkryjesz Zbawcę, który był Bogiem, ale przyjął ludzkie ciało, by pokazać się nam i przemienić nas swoją pełną skromności świętością, potęgą autentyczności – wolną od lekceważenia czy potępienia, czystą miłością, siłą życia i wiecznością nadziei. Polecam ci autorów i powierzam ci tę książkę – zarówno oni, jak i sam tekst wzbogacą ciebie, twoje myśli i twoje życie”.

– Jack W. Hayford, pastor, założyciel uniwersytetu The King’s University

„Dzień, w którym spotkałam Jezusa opisuje zmagania pięciu znanych nam z Biblii kobiet i pokazuje, jak ważne i znaczące były ich spotkania z Jezusem. Frank Viola i Mary DeMuth stworzyli piękny zapis historii tych kobiet, podkreślając, jak istotna jest łaska naszego Zbawcy. Oby ta książka poruszyła nas na tyle, byśmy byli w stanie odczuć radość, miłość, nadzieję i łaskę Jezusa opisane na jej kartach”.

– Jenni Catron, liderka kościoła, autorka książki CLOUT: Discover and Unleash Your God-Given Influence

„Wszyscy powinniśmy świętować, wspominać i upamiętniać dzień, w którym poznaliśmy Jezusa. W książce Dzień, w którym spotkałam Jezusa Frank i Mary umożliwiają nam towarzyszenie pięciu kobietom z Biblii w ich opowieściach. Ich historie są pięknie oprawione. Możemy osobiście poznać te kobiety i obserwować je w chwili, kiedy spotykają Jezusa i są im odpuszczone grzechy. Odnowione przez Jego łaskę i miłość, kobiety stają się wolne. Następnie zagłębiamy się w Pismo i w nasze własne serca, aby odkryć, że Jezus chce wybaczyć i nam, uwolnić nas i odnowić. Na pewno zechcesz przeczytać tę książkę”.

– Judy Douglass, autorka książki Letters to My Children: Secrets of Success, żona i partnerka Steve’a Douglassa, prezesa chrześcijańskiej organizacji Cru

„Myślałam, że znam te kobiety i ich historie bardzo dobrze, ale poprzez tę wspaniałą książkę poznałam każdą z nich na nowo, osobiście i dogłębnie. Ogromna łaska i miłosierdzie, które Jezus okazał naszym siostrom tak wiele lat temu, są dziś nadal obecne i dostępne dla ciebie i dla mnie”.

– Sheila Walsh, autorka książki Wewnętrzna burza

„Przelotna znajomość historii kobiet, które spotkały Jezusa, a głębokie zanurzenie się w ich sercach to dwie różne sprawy. Dzień, w którym spotkałam Jezusa ukazuje w nowym świetle żałosną egzystencję ludzką i wspaniałą interwencję Jezusa. Te historie kazały mi się zastanowić nad moją własną przemianą, którą przeszłam za sprawą ukochanego Pana. Jeśli chcesz bardziej pokochać Jezusa, ta książka jest dla ciebie. Naukowa i dokładna, ale także atrakcyjna i pełna czułości – to książka, której nie warto przegapić!”.

– Tricia Goyer, autorka 45 książek, w tym One Year of Amish Peace

Dane książki

Tytuł: Dzień w którym spotkałam Jezusa

Autor: Frank Viola

Podtytuł: Pamiętniki Pięciu Bohaterek Ewangelii

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON