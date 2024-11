Długa droga z islamu do Chrystusa – Daniel Shayesteh

Przejmująca opowieść o życiu zakochanego w kulturze swojego kraju Irańczyka, który wychował się w tradycyjnej islamskiej rodzinie, a potem jako student wspierał Ajatollaha Chomeiniego w dojściu do władzy w Iranie w 1979 roku. Autor opowiada o wielu dramatycznych przeżyciach, które spotkały go na długiej drodze, jaką przebył z islamu, który poznał jako jego radykalny wyznawca, do chrześcijaństwa, w którym odnalazł to, czego nie był w stanie dać mu islam.

W swojej książce pisze o tym, jak doszło do tego, że uwierzył w Chrystusa i dlaczego teraz jego pragnieniem jest, by głosić Ewangelię muzułmanom na całym świecie.

Dane książki

Tytuł: Dom pozostawiony daleko

Długa droga z islamu do Chrystusa

Autor: Daniel Shayesteh

Format: 13,5 x 20 cm

Liczba stron: 320

Wydawca: Głos Prześladowanych Chrześcijan