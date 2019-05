Czy palestyńskie podręczniki szkolne uczą przemocy? UE chce to sprawdzić.

Unia Europejska poinformowała, że zacznie sprawdzać nowe, palestyńskie podręczniki szkolne, ponieważ badanie ujawniło, że ich treść podburza dzieci do przemocy i odwodzi od pokoju z Izraelem.

Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powiedziała, że komisja wydzieliła już fundusze na realizację dochodzenia.

„Analiza zostanie wykonana przez niezależny, uznany międzynarodowo instytut badawczy” – powiedziała w oświadczeniu.

Dochodzenie będzie skupione na „identyfikacji możliwości podburzania do nienawiści i przemocy oraz wszelkich możliwych niezgodności z ustalonymi przez UNESCO (Organizacja Edukacyjna, Naukowa i Kulturowa ONZ) standardami pokoju i tolerancji w edukacji” – mówiła dalej Mogherini.

Unia Europejska rozpoczęła już dochodzenie. Poprzedziło je studium przygotowane przez Instytut Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education – IMPACT-se), które ujawniło, że nowe podręczniki uczą palestyńskie dzieci radykalnych ideologii.

70-stronicowy raport pokazuje, że nowe podręczniki zawierają „systematyczne pominięcie wszelkich odniesień do żydowskiej obecności w Palestynie przed 1948 rokiem. Żydzi byli jednak wcześniej wspomniani, tak samo jak nazwa ‚Izrael’ na dwóch mapach”.

Dzieci nie są uczone rozwiązywania konfliktów w celu osiągnięcia pokoju. Zamiast tego, uczy się je, by oddawały swoje życie i stawały się męczennikami.

„Nacechowane przemocą odniesienie do losu sześciu milionów Żydów, żyjących w Izraelu po jego wyzwoleniu, po raz pierwszy pojawia się w wierszu, który wzywa do ‚unicestwienia reszty obcokrajowców’ po ‚eliminacji uzurpatora'” – głosi raport.

Rozkład lekcji podkreśla też powrót do kraju palestyńskich uchodźców, odbywający się na drodze przemocy.

Badacze, którzy przeprowadzili studium, część winy przypisują Unii Europejskiej.

„Unia Europejska to największy darczyńca, finansujący palestyńskie ministerstwo edukacji. Jednak pieniądze europejskich podatników i ich dobra wola już od lat są nadużywane, gdy pokolenia młodych Palestyńczyków systematycznie przechodzą radykalizację” – powiedział Marcus Sheff, dyrektor generalny IMPACT-se. „Nie ma żadnej wymówki ani usprawiedliwienia. Autonomia Palestyńska bierze setki milionów euro, a w zamian kształci miliony dzieci ku przemocy, nienawiści i dżihadowi. Mamy nadzieję, że pogłębione zbadanie tej kwestii przez Unię Europejską pomoże położyć kres tej przemocy wobec dzieci i w końcu umożliwi młodym Palestyńczykom otrzymanie znaczącej edukacji dla pokoju i tolerancji”.

Po publikacji raportu IMPACT-se, parlament Unii Europejskiej uchwalił legislację, która ma powstrzymać przekazywanie funduszy pomocowych Autonomii Palestyńskiej.

Emily Jones

źródło: CBN News