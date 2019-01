Czasopismo „Nasze Inspiracje” 4/2018

Od Wydawcy: Kiedy kolejny rok zbliża się do końca, coraz trudniej w atmosferze szybko uciekającego czasu i zachodzących zmian dokonywać jakichś wielkich podsumowań. Warto jednak chociaż na chwilę się zatrzymać i spojrzeć z pewnego dystansu na to, co już jest za nami. Dobrze jest przypomnieć sobie, jakie przejawy Bożej dobroci spotkały nas w mijającym roku. Za co jesteśmy lub możemy być wdzięczni Bogu, a także ludziom, którymi Bóg się posłużył w naszym życiu, aby okazać nam swoją miłość, troskę, zaopatrzenie. Wdzięczność połączona z radością, niezależną od okoliczności, czyni nas ludźmi prawdziwie szczęśliwymi.

Stąd też, Drodzy Czytelnicy, zachęcamy Was do zapoznania się z najnowszym – zimowym numerem „Naszych Inspiracji”, którego tematem wiodącym jest Boża dobroć i nasza wdzięczność. Zapraszamy do spotkania z wyjątkowymi muzykami z zespołu Fisheclectic, a także z Teatrem Dobrego Serca. W tym numerze odbędziemy podróż po Islandii, odkryjemy lecznicze właściwości miodu, dowiemy się, jak zadbać o swój wzrok. Ale nade wszystko, odkrywając prawdziwy obraz Pana Boga, poznamy znaczenie wdzięczności w naszej relacji z Nim, w miejscu pracy, w kościele, w codziennym życiu…

Gorąco zapraszamy do lektury.

Dane techniczne:

Autor: Anna Kłosińska

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

W zimowym numerze „Naszych Inspiracji” między innymi:

Boża dobroć – nasza wdzięczność. Jak wytrwać w dobrych postanowieniach.

Jak odzyskać spokój? Miejsce, w którym można znaleźć ukojenie.

Fisheclectic – Boża dobroć wyśpiewana. „Każdy tekst jest jakimś fragmentem naszej osobistej podróży z Bogiem”.

Nadzieja dla małżeństw po… zdradzie. Odbudowanie związku jest możliwe, jeśli…

Odpoczynek od medialnego zgiełku. Noworoczne postanowienie – zawalczyć o ciszę i czas.

Czekając na cud narodzin. To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga.

Nareszcie… poniedziałek! Są sposoby, by praca była dla nas radością, a nie udręką.

Jak zatrzymać swoich najlepszych ludzi w firmie? Ważne elementy, które wzmocnią każdy zespół pracowników.

Izrael – cud, który trwa. Znaczenie Izraela dla narodów.