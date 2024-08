Cicha rzeź – prześladowania chrześcijan w Nigerii nie ustają

W trzecim tygodniu lipca ekstremiści islamscy z ludu Fulbe zabili wielu chrześcijan w północno-środkowej Nigerii, najwięcej w stanach Benue i Plateau. Z ich rąk zginął nawet jeden z przywódców tego ludu, który nawoływał do pokoju. Na północnym zachodzie bandyci nie przestają porywać chrześcijan i przeszkadzać im w uprawie roli.

Napady na chrześcijańskich rolników w stanie Benue

W niedzielę 14 lipca ekstremiści z ludu Fulbe napadli na wioski w stanie Benue i zabili 13 chrześcijańskich rolników. We wsi Egwuma w rejonie Agatu zabitych zostało 12 osób, ofiary były też w okręgu Gwer West. Według informacji z miejsca zdarzenia, że jedna z przesiedlonych osób została ranna, a pięć innych zaginęło.

Godwin Edoh, prawnik reprezentujący okręg Agatu, zwrócił uwagę na przemoc trwającą na tych obszarach, zadając kłam twierdzeniom o przywróceniu pokoju i bezpiecznym powrocie wewnętrznych przesiedleńców. Jacob Terna, były kierownik obozu dla przesiedleńców, poinformował o kolejnych atakach na przesiedlonych, w wyniku których jedna osoba zginęła, jedna została ranna, a pięć zaginęło. Policja stanowa potwierdziła pięć zgonów w Agatu, ale nie była świadoma tego, co zaszło w Gwer West.

„Organizacja International Christian Concern (ICC) wzywa władze do przeprowadzenia gruntownego śledztwa, a także by w reakcji na te problemy podjęły działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanym społecznościom chrześcijańskim” – powiedział pracownik ICC. „Pomoc wewnętrznym przesiedleńcom i osobom poszkodowanym powinna być kontynuowana”.

Zabójstwo działacza na rzecz pokoju w stanie Plateau

18 lipca w Jebbu-Bassa zamordowano Yakubu Muhammada, ważnego członka działającego w tym okręgu Komitetu na Rzecz Wprowadzenia Pokoju. Muhammad był aktywnym członkiem komitetu, a także liderem organizacji zajmującej się zbieraniem informacji pomagających przedstawicielom służb i liderom chrześcijańskim, zapobiegać atakom na społeczności chrześcijańskie w okręgu Bassa w stanie Plateau.

Morderstwo Muhammada, o które podejrzewa się islamskich ekstremistów Fulbe, zwraca uwagę na zagrożenia dla działaczy na rzecz pokoju i wzbudza obawy o ich bezpieczeństwo wszystkich także w innych rejonach kraju.

Porwania na południu stanu Kaduna

Poza atakami islamskich ekstremistów Fulbe, Chrześcijanie z południowej części stanu Kaduna są nie tylko napadani przez islamistów z ludu Fulbe, ale także porywani przez bandy żądające okupu. W ostatnim czasie porwano 57 chrześcijan, z których 11 zostało zabitych z powodu niezapłacenia okupu. Te wydarzenia poważnie zakłóciły życie lokalnej społeczności, zwłaszcza prace rolników i działalność kościołów.

„International Christian Concern (ICC) wzywa władze stanu Kaduna do przeprowadzenia gruntownego śledztwa w sprawie tych porwań i zapewnienia sprawiedliwego traktowania ich ofiarom” – powiedział pracownik ICC. „Niezbędne jest też psychologiczne wsparcie dla poszkodowanych i ich rodzin”.

Dziękujmy Bogu za wierzących w Pana Jezusa w całej Nigerii, za ich nadzieję w Nim. Dziękujmy za ich życie i zdrowie, rodziny i środki utrzymania, za wszelką pomoc i ochronę. Niech Bóg ich umacnia i zachęca, niech daje im swój pokój i uzdrawia rany, niech prowadzi ich bezpiecznie swoją ręką dzień po dniu. Błogosławmy ich prześladowców, by Duch Święty mówił do ich sumień i przekonywał o złu, w jakim tkwią, by otwierał im oczy na Jezusa, który wybacza winy i ocala życie na wieki. Niech pośród przemocy i cierpienia Pan pomnaża swoje dziękczynienie i chwałę Boga, który zbawia. „PANIE, będę Cię wywyższać, bo mnie podniosłeś i nie pozwoliłeś moim wrogom cieszyć się z mojego powodu. PANIE, mój Boże, wołałem do Ciebie i mnie uzdrowiłeś. PANIE, wyprowadziłeś moją duszę z piekła i zachowałeś mnie przy życiu…” Ps 30,1-3

za Głos Prześladowanych Chrześcijan