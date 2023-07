Chiny chcą eksportować na świat chrześcijaństwo w komunistycznym wydaniu

Release International, brytyjska organizacja wspierająca prześladowanych chrześcijan z całego świata, ostrzega przed niepokojącym zamiarem Chin, by eksportować na świat komunistyczno-chrześcijańską hybrydę.

W czasie niedawno transmitowanego spotkania szkoleniowego dla kluczowych pastorów w chińskiej prowincji Jilin, Komunistyczna Partia Chin (KPC) wezwała przywódców kościoła do oporu wobec zagranicznych wpływów kościelnych i tzw. nielegalnej religii.

Przekonywano też do „eksportu na cały świat chrześcijaństwa z komunistycznym rdzeniem” oraz „do zmiany oblicza światowego chrześcijaństwa” – podaje Release.

Według Release, polityka „sinizacji” prowadzona przez chiński rząd ma na celu zmuszenie kościołów do przyjęcia ateistycznej ideologii KPC, jednak, jak ostrzega organizacja orędująca za wolnością religijną, „ateizm i chrześcijaństwo nigdy się nie połączą”.

Dyrektor naczelny Release, Paul Robinson, powiedział: „Nacisk na włączenie do chrześcijaństwa rdzenia komunistycznego to kolejna próba kontroli i dominacji nad kościołem oraz zmuszenia go do uległości”.

„Ta polityka to jedynie zasłona dymna, by zamaskować nieustanne prześladowanie prawdziwej wiary chrześcijańskiej w Chinach” – powiedział Robinson.

Komunistyczna Partia Chin jest podejrzliwa wobec jakiegokolwiek zachodniego wsparcia misyjnego i ruchu kościoła podziemnego, uznając je za „antychińskie”.

Na obszarze Chin, polityka sinizacji doprowadziła do zakazu publikowania w internecie treści religijnych i usunięcia z oficjalnych kościołów ponad tysiąca krzyży.

Release mówi, że społeczność chrześcijańska mierzy się obecnie z „najbardziej dotkliwym prześladowaniem” od czasów Rewolucji Kulturowej, którego jednym z przejawów jest posyłanie do więzień pastorów sprzeciwiających się rządowi i prawników, którzy ich bronią.

Są też raporty o kościołach zmuszanych do wieszania obrazów Mao i prezydenta Xi Jinpinga.

Jednak, jak donosi Release, Chiny są miejscem znaczącego wzrostu chrześcijaństwa, co potwierdzają raporty mówiące, że obecnie w kraju jest więcej chrześcijan, niż członków KPC, a spore liczby osób co roku osób opuszczają kontrolowany przez rząd Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii, dołączając mimo ryzyka do nieoficjalnych kościołów domowych.

Niektóre dane szacunkowe sugerują, że liczba chrześcijan w Chinach przekroczyła 100 milionów, może nawet sięgając 130 milionów, co stanowi prawie 10 procent populacji kraju.

Paul Robinson mówi: „Release International nadal wzywa Chiny do przyzwolenia na pełną wolność religijną i uwolnienia swoich chrześcijańskich więźniów wiary, w tym prawników, którzy wnosili prawny sprzeciw wobec ściągania krzyży z kościołów”.

Autor: Neville Hiatt

Źródło: Christian Today