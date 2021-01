Chrześcijanka torturowana i przykuta łańcuchem w zagrodzie dla bydła

Policja z prowincji Pendżab we wschodnim Pakistanie wycofała zarzuty karne przeciwko trzem muzułmanom oskarżonym o porwanie 12-letniej chrześcijanki, którą zmuszono do poślubienia jednego z oskarżonych, torturowano i przez pięć miesięcy trzymano przykutą łańcuchem w zagrodzie dla bydła.

Porwana i źle traktowana chrześcijanka decyduje zostać z porywaczami

Policja anulowała zarzuty przeciwko 45-letniemu muzułmanowi Khizarowi Hayatowi i jego dwóm wspólnikom, gdy dziewczynka zidentyfikowana jako Farah Shaheen zeznała, że dobrowolnie poślubiła Hayata. Według relacji „The Times”, policja zignorowała też skargę jej rodziców o porwaniu i torturach córki, która w czasie porwania z Faisalabadu w czerwcu zeszłego roku miała 12 lat.

„Panna Shaheen zeznała przed magistratem (…) że poślubiła (…) z własnej woli i chce z nim mieszkać” – powiedział oficer śledczy Musaddiq Riaz.

Riaz stwierdził, że zgodnie z raportem policyjnym, dziewczynka ma 16 lub 17 lat, chociaż jej świadectwo urodzenia potwierdza, że w czasie porwania miała 12 lat.

5 grudnia, policja uratowała dziewczynkę, która miała na ciele znaki przemocy, a następnie, decyzją miejscowego sądu, została odesłana do schroniska – podała w raporcie amerykańska organizacja monitorująca prześladowania, International Christian Concern.

„Po negocjacjach z przestępcami, funkcjonariusze najpierw zabrali [Shaheen] na komisariat” – powiedziała cytowana przez ICC miejscowa aktywistka Lala Robin Daniel, w wypowiedzi dla UCAN. „Miała poranione kostki i stopy. Na komisariacie je zabandażowano. Była w szoku i nie mogła mówić o torturze”.

Rodzice dziewczynki twierdzą, że zmuszono ją do poślubienia Hayata i przejścia na islam

„Powiedziała mi, że traktowano ją jak niewolnicę” – mówi ojciec dziewczynki, cytowany przez „The Daily Mail”. „Była zmuszana do pracy przez cały dzień przy sprzątaniu brudu w obejściu dla bydła. Dwadzieścia cztery godziny na dobę była na łańcuchu”.

„Jej małżeństwo, wymuszone przejście na islam i poranione stopy mówią o horrorze” – napisała Daniel na mediach społecznościowych, cytowana przez ICC. „Nieletnie dziewczynki z mniejszości religijnych nie są bezpieczne z powodu wadliwego i niekompletnego ustawodawstwa. Policja, sądownictwo i słabe przepisy prawne robią sobie żarty z biednych rodziców”.

Według „The Telegraph”, Shaheen przebywa w ukryciu, wspierana przez brytyjską organizację dobroczynną Aid to the Church in Need, która wezwała brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, by pozwolił jej ubiegać się w Wielkiej Brytanii o azyl.

Rok 2020 – „Pakistan znalazł się też na piątym miejscu Światowego Indeksu Prześladowań”

Studium przeprowadzone w 2014 roku przez The Movement for Solidarity and Peace Pakistan pokazało, że każdego roku około tysiąc kobiet i dziewcząt z pakistańskich społeczności hinduskich i chrześcijańskich jest porywanych, zmuszanych do przejścia na islam i poślubienia swojego porywacza.

Jak informowało wcześniej ICC, kwestia religii jest często wmieszana w przypadki napaści seksualnej, by stawiać ofiary z mniejszości religijnych w niekorzystnej sytuacji. Wykorzystując uprzedzenia religijne, sprawcy wiedzą, że mogą ukryć i usprawiedliwić swoje przestępstwa przez wprowadzenie elementu religii.

W zeszłym roku, amerykański Departament Stanu oznaczył Pakistan jako „kraj szczególnego niepokoju” z powodu zaangażowania lub tolerowania jawnego i systemowego łamania wolności religijnej. Pakistan znalazł się też na piątym miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors USA w 2020 roku, obejmującego kraje o najwyższym stopniu prześladowań chrześcijan na świecie.

