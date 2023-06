Pakistan: 22-letni chrześcijanin otrzymuje wyrok śmierci

30 maja 22-letni pakistański chrześcijanin został skazany na śmierć za bluźnierstwo. Noman Masih został uznany za winnego bluźnierstwa przeciwko muzułmańskiemu prorokowi Mahometowi z powodu zdjęć, o których rozpowszechnianie został oskarżony w 2019 roku.

Incydent rozpoczął się, gdy kuzyn Nomana, Sunny Waqas, został zatrzymany 29 czerwca 2019 r.

Policja twierdziła, że otrzymała „tajne informacje” potwierdzające, że Sunny wydrukował bluźniercze szkice Mahometa i nosił je w torbie, aby pokazywać je innym. Podczas przesłuchania Sunny rzekomo powiedział policji, że otrzymał zdjęcia od Nomana za pośrednictwem WhatsApp.

Policja twierdzi, że Noman został aresztowany, gdy siedział 1 lipca o 3:30 rano w parku, pokazując zdjęcia ludziom zgromadzonym wokół niego. Jednak jego ojciec zaprzecza tym zarzutom, stwierdzając, że Noman spał w łóżku, kiedy policja weszła do domu, aby go aresztować. Sunny jednak został zwolniony z więzienia 3 lutego tego roku, ponieważ proces nie zakończył się w obowiązkowym dwuletnim okresie.

Natomiast rodzina Nomana zamierza odwołać się od wyroku. Między 1 stycznia a 10 maja 2023 roku w Pakistanie zgłoszono co najmniej 57 przypadków domniemanego bluźnierstwa, a cztery z oskarżonych osób zostały zlinczowane lub zabite w inny sposób.

Módlmy się, aby w sprawie Nomana zwyciężyła prawda i miłosierdzie, aby mógł on zostać uwolniony od wszelkich zarzutów. Niech Pan głęboko działa w sercach i umysłach urzędników, jak również przywódców rządzących krajem, aby sprawiedliwość staneła w obronie Nomana, jak i wielu innych wierzących, którzy są obecnie źle traktowani z powodu swojej wiary. Jednak przede wszystkim dziękujmy Panu, że to Jego wola na tym świecie się wypełnia i że On ma moc uczynić wszystko według Swego zamysłu i w Swoim czasie. I choć często nie rozumiemy wielu bolesnych sytuacji, ufamy Temu, który obiecał, że miłującym Boga wszystko służy ku dobremu.

Źródło: VOM Canada, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

