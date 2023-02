Pakistan: Młoda chrześcijanka napastowana seksualnie

Samreen z Faisalabadu w Pendżabie pracowała dla muzułmanki o imieniu Nasreen. 25 września Samreen składała pranie, gdy jej pracodawczyni poszła do sklepu. W tym czasie, mąż Nasreen, Ameen, i jego kuzyn Waqas, przyszli do domu i próbowali zgwałcić młodą kobietę. Samreen zdołała uciec.

Częste zajścia dla mniejszości religijnych

Po powrocie Nasreen, dziewczyna opowiedziała jej o zajściu. Zamiast ją wesprzeć, pracodawczyni stanęła po stronie męża.

Przy wyraźnej aprobacie Nasreen, Ameen i Waqas drugi raz zaatakowali dziewczynę. Tym razem wepchnęli ją do sypialni, gdzie dokonali gwałtu. Kiedy Samreen w końcu wróciła do domu po tym koszmarze, opowiedziała o wydarzeniu swojej rodzinie. Chociaż wniesiono oficjalną skargę przeciwko sprawcom, nikt nie został aresztowany bezpośrednio po zajściu. Sprawcy grozili natomiast Samreen i jej rodzinie, żądając, by chrześcijanie wycofali oskarżenia.

Rodzina Samreen jest bardzo biedna, co u chrześcijan w Pakistanie jest powszechne. Molestowanie seksualne, małżeństwa zawierane pod przymusem i inne potworne zbrodnie są zbyt częste w przypadku mniejszości religijnej. Takie przestępstwa są często ignorowane przez władze. Nie zawsze są też zgłaszane z powodu zagrożenia, z jakim zwykle się to wiąże, nie tylko ze strony samych sprawców, ale też innych bojowniczych członków społeczności.

Módlmy się…

Módlmy się o emocjonalne uzdrowienie młodej chrześcijanki po tym okrutnym zajściu. Prośmy, by Bóg „wszelkiej pociechy” obdarzył swoim pokojem i nadzieją Samreen i jej rodzinę w tym trudnym czasie.

Niech władze postąpią sprawiedliwie, pociągając do odpowiedzialności sprawców tego potwornego ataku i zapewniając prawną ochronę dla bezbronnych młodych kobiet i dziewcząt w Pakistanie.

Źródło: CLAAS-UK

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

