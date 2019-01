Chrześcijanie wołają o Boże miłosierdzie dla Wenezueli

Chrześcijanie w Wenezueli podejmują walkę o przyszłość kraju – w modlitwie.

Ewangelikalni chrześcijanie gromadzą się i modlą za swój kraj, prosząc Boga, by przyniósł pokój i przywrócił w Wenezueli demokrację.

Prezydent Trump mówi, że Stany Zjednoczone uznają Juana Guaido za tymczasowego prezydenta kraju.

Guaido jest popierany przez Zgromadzenie Narodowe Wenezueli, które mówi, że Nicolas Maduro ukradł ostatnie wybory.

Maduro, powszechnie uznawany za dyktatora, twierdzi, że jest prawowicie wybranym przywódcą Wenezueli i niczym nie sygnalizuje zamiaru rezygnacji z władzy, pomimo wciąż nasilającego się kryzysu niedoboru żywności i biedy, wywołanego przez jego socjalistyczną politykę.

Guaido mówi, że wziąłby pod uwagę amenstionowanie dyktatora Maduro i jego sojuszników, gdyby pomogli przywrócić w kraju porządek konstytucyjny. Obecnie jednak, krajowe wojsko wspiera Maduro, a niektórzy się obawiają, że w nadchodzących dniach może dojść do krwawej przemocy.

Mundo Cristiano, latynoamerykańska gałąź CBN News, podaje, że gdy Guaido został ogłoszony tymczasowym prezydentem, grono liderów i chrześcijańskich piosenkarzy pojawiło się w mediach społecznościowych, by skomentować trwające w Wenezueli napięcia.

Jednym z pierwszych, którzy umieścili swoją opinię, był wenezuelski piosenkarz, Daniel Calveti, który napisał: „Panie Jezu, ufamy Twojej wielkiej miłości do naszego pięknego kraju. Zwracamy nasze oczy i serca ku nadziei, która pochodzi tylko od Ciebie”.

Piosenkarz i pastor z Kostaryki, Danilo Montero, zaproponował modlitwę za Wenezuelę:

„Modlimy się za cały wenezuelski naród, by Pan Bóg obdarzył go darem pokoju. Niech w tej trudnej sytuacji Jego światło prowadzi was ku przyszłości dobra i pokoju”.

Zespół z Gwatemali, Miel San Marcos, również napisał: „WENEZUELO, jednoczymy się w modlitwie i wierze w nadejście nowych czasów dla tego Narodu, gdy Słońce Sprawiedliwości rozświetli wszelką ciemność. W Psalmie 126 czytamy, że gdy Jahwe odmieni los jeńców Syjonu, będziemy jak ci, którzy śnią. Wtedy nasze usta będą pełne śmiechu, a nasz język będzie wychwalał; wtedy powiedzą między narodami: Wielkie rzeczy Jahwe im uczynił #Venezuela #venezuelalibre #mielsanmarco”.

Pastor Ruben Gimenez, ojciec członków zespołu Montreal, poprowadził modlitwę przed wenezuelskim konsulatem w Miami.

Laura Gimenez z zespołu Montreal, lepiej znana jako Laurita, opublikowała: „Dzisiaj i zawsze, jesteśmy z tobą, Wenezuelo. Odwagi i wiary, że świat jest z tobą. #23e #venezuelalibre”.

Argentyński pastor i wykładowca, Dante Gebel, powiedział: „Naprzód, WENEZUELO, umiłowana! Wszyscy przybywamy, by ogłosić wolność i pokój, na jaki ten wspaniały kraj zasługuje. Teraz albo nigdy!! Usilnie modlimy się za wszystkich wenezuelskich przyjaciół, którzy zasługują na prawowitego prezydenta. #Venezuelalibre”.

Na Instagramie, kolumbijski piosenkarz Alex Campos również poprosił o modlitwę za Wenezuelę.

Mundo Cristiano

źródło: CBN News