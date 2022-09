Bangladesz: chrześcijanie są poniżani, obrażani i zastraszani

11 lipca, kiedy tylko przekroczył próg domu, 23-letni Ataur usłyszał głosy nieproszonych gości. Nie po raz pierwszy jego biedny ojciec musiał zmierzyć się z niezadowolonymi krewnymi i członkami lokalnej społeczności, którym nie podobało się, że był chrześcijaninem. Ataur wszedł do pokoju i stanowczym głosem powiedział: „Zdecydowaliśmy się zostać chrześcijanami. Przestańcie nas nękać z tego powodu”. Ale to tylko pogorszyło sytuację.

Nie ma litości dla „apostaty”

W Bangladeszu coraz więcej muzułmanów nawraca się do Jezusa Chrystusa. Ich najbliżsi bardzo rzadko akceptują taką decyzję, ponieważ odejście od islamu jest uważane za obrazę honoru rodziny. Zamiast tego krewni szukają możliwości przywrócenia honoru rodzinie poprzez nakłonienie „apostatów” do powrotu do islamu lub poprzez ukaranie odstępców. Najpierw konwertyci poddawani są presji emocjonalnej, np. są poddawani ostracyzmowi i wyśmiewani, jeśli nie biorą udziału w obchodach świąt religijnych.

W życiu rodzinnym jest wiele sytuacji, kiedy chrześcijanie są poniżani, obrażani i zastraszani. Jeśli te metody nie odnoszą skutku, często złe traktowanie zamienia się w przemoc fizyczną.

Ataur i jego ojciec mieszkają na północy kraju. I w ich przypadku początkowa pogarda i niechęć rodziny z czasem przerodziła się w przemoc. Po tym, jak Ataur stanowczo przeciwstawił się wujowi i mężczyznom, którzy mu towarzyszyli, został zaatakowany – wuj uderzył go w tył głowy metalowym prętem. Cios spowodował, że Ataur upadł twarzą na ziemię. Nie powstrzymało to jednak mężczyzn od zadawania kolejnych ciosów.

Powolny powrót do zdrowia

Ataur został zabrany na oddział ratunkowy, gdzie udzielono mu pomocy. Rana na głowie została zszyta, ale pomimo tygodniowego pobytu w szpitalu Ataur nie wrócił do sił. Z powodu silnego bólu nie może mówić ani otworzyć ust.

Jako jedyny żywiciel rodziny Ataur opiekuje się schorowanym ojcem. Pracuje jako kierowca rikszy i jest uzależniony od swojego dziennego zarobku. Dopóki Ataur nie wyzdrowieje i nie będzie mógł znowu pracować, obaj mężczyźni będę w bardzo trudnej sytuacji.

Lokalni partnerzy Open Doors w Bangladeszu proszą o modlitwę w intencji jego powrotu do zdrowia i bezpieczeństwa obu mężczyzn. Wysyłali im także żywność.

Prosimy, módl się za Ataura i jego ojca:

Módl się o pełny powrót Ataura do zdrowia fizycznego i psychicznego.

Módl się, aby krwawy atak nie osłabił wiary tych dwóch mężczyzn, ale aby Jezus na nowo ich umocnił.

Módl się o codzienne życie Ataura i jego ojca, o bezpieczne funkcjonowanie wśród ludzi, którzy będą ich wspierali i rozumieli.

Módl się za członków rodziny Ataura, którzy są przepełnieni nienawiścią do chrześcijan: aby Bóg zmienił ich serca i by oni także poznali Jezusa.

Za Open Doors

Podobne: Bangladesz: Kto głosi ewangelię poniesie tego konsekwencję