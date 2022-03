Chiny: Pastor Hao Zhiwei skazana na osiem lat

W lipcu 2019 roku Hao Zhiwei, prowadząca kościół domowy w prowincji Hubei, została aresztowana za rzekome wyłudzenie pieniędzy przez zbieranie wpłat na kościół. W tym czasie aresztowano też dwie inne chrześcijanki. Władze stwierdziły, że jej kościół jest nielegalny, dlatego każda zbiórka pieniędzy na jego wsparcie prowadzona jest niezgodnie z prawem.

Mąż Hao Zhiwei zmarł na raka w 2018 roku, zostawiając ją z dwoma synami. Starszy Paul studiuje. Młodszy Moses od czasu uwięzienia matki cierpi na depresję. Przestał chodzić do szkoły i stale zamykał się w swoim pokoju, nie chcąc z nikim rozmawiać. Przez pewien czas przyjmował tylko jeden posiłek dziennie, który przynosili mu członkowie kościoła. Chociaż ostatnio Moses zgodził się wrócić do szkoły, matka i starszy brat nadal martwią się jego stanem psychicznym.

11 lutego Hao Zhiwei otrzymała zawiadomienie o skazaniu jej na osiem lat za rzekome oszustwo. Na wieść o wyroku Paul powiedział: „Bez względu na wynik, wierzę, że Bóg posługuje się tym w celu zahartowania naszych serc”. Nie powiedział o wyroku młodszemu bratu, by ten mógł skupić się na nauce w szkole.

W niedawnym liście do Paula Hao Zhiwei zaświadczyła, że Bóg dał jej „niezwykły pokój”, i że dobrze śpi w więzieniu. Zachęca obu synów, by więcej czasu spędzali na czytaniu i zapamiętywaniu Biblii, szczególnie polecając, by studiowali Rzymian 8, Izajasza 26-66 i Treny 2-3. Uwięziona matka dodała, że po powrocie do domu sprawdzi ich „pracę domową”.

Chwalmy Boga za Jego nieustanną obecność przy Hao Zhiwei. Niech jej synowie Paul i Moses nadal otrzymują zachętę w miłości i wsparciu troskliwych przyjaciół i dalszej rodziny. Prośmy Pana, by uleczył ich po stracie niedawno zmarłego ojca, a także zapewnił dodatkową siłę emocjonalną i umysłową w obecnym czasie oddzielenia od matki. Módlmy się też o proces apelacyjny w sprawie Hao Zhiwei, który jest w toku. Niech wszystkie zarzuty przeciwko niej zostaną uchylone, by mogła wyjść na wolność i wrócić do swojej rodziny i służby.

Źródła: ChinaAid, Church in Chains

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

