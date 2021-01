Chiny: Nalot na kościół i zatrzymanie pastora

30 grudnia pastor Kościoła Reformowanego Xuncheng w Taiyuan, An Yankui, prowadził w swoim domu studium biblijne, gdy do środka bez ostrzeżenia wtargnęło około trzydziestu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Napastnicy przeszukali dom i skonfiskowali stroje do chóru, śpiewniki i książki chrześcijańskie.

Pastor An i pięć chrześcijanek zabrano do aresztu. Kobiety później wypuszczono, a pastora zamknięto w więzieniu na 15 dni. Kościół Reformowany Xuncheng już kolejny raz mierzy się z represjami władz.

Módlmy się o chrześcijan w Chinach

Pamiętajmy w modlitwach o pastorze An i członkach jego kościoła, którzy z powodu swojej chrześcijańskiej wiary stali się celem ataku ze strony władz. Módlmy się, by ci naśladowcy Chrystusa byli jasnym, Bożym światłem, trwając mocno w wierze i służąc świadectwem Bożej miłości i łaski.

Nadal pamiętajmy o wielu innych chrześcijanach, którzy obecnie znajdują się w chińskich więzieniach z powodu swojego niezachwianego oddania Panu.

Źródła: ChinaAid, Pray for Early Rain Church

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

