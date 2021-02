Chiny: Pastor An Yankui wypuszczony z więzienia

30 grudnia aresztowano i skazano na 15 dni więzienia pastora An Yankui. W chińskim sądownictwie informacje dotyczące zasądzonego wyroku są często niepewne. Jednak w tym przypadku pastor An został rzeczywiście zwolniony 16 stycznia. Pod aresztem radośnie witała go rodzina i członkowie Kościoła Reformowanego Xuncheng.

Módlmy się z wdzięcznością dla Boga

Chwalmy Boga za ochronę pastora An w więzieniu i za jego bezpieczne uwolnienie. Prośmy Pana, który „strzeże wszystkich którzy Go miłują” (Ps 145,20), aby nadal czuwał nad tym pastorem, jego rodziną i członkami kościoła.

Módlmy się też, żeby kościół mógł wznowić swoje nabożeństwa i prowadzić studium biblijne bez kolejnych prześladowań ze strony lokalnych władz.

Źródło: Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

