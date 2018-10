Były satanista ostrzega chrześcijan przed obchodzeniem Halloween

Czy chrześcijanie mogą świętować Halloween? Opinie różnią się między chrześcijańskimi liderami, świeckimi i członkami Kościoła.

Zgodnie z facebook’owym sondażem CBN News, 87 procent wierzących uważa, że chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween, podczas gdy 13 procent sądzi, że obchodzenie tego święta jest w porządku.

Były satanista, John Ramirez, gościł niedawno u Charlene Aaron w programie CBN News’ Prayer Link, by porozmawiać o chrześcijanach i Halloween.

„Byłem generałem czarnej magii w królestwie ciemności” – powiedział Ramirez.

„Siadałem i rozmawiałem z diabłem, tak jak rozmawiam dzisiaj z tobą. W ten sposób się porozumiewaliśmy. Tak wyglądała nasza relacja”.

Ramirez ostrzega, że w Halloween nie chodzi tylko o kostiumy i słodycze, ale o znacznie bardziej mroczną rzeczywistość.

„Czasem ludzie mówią: ‚Obchodziłem Halloween 10 lat temu, robiłem to 15 lat temu, robiłem to 20 lat temu’. Ale tamte drzwi nadal są otwarte. Przekląłeś swoją rodzinę na trzy do czterech pokoleń” – powiedział Ramirez w programie CBN News.

„Musisz być świadomy, że to przekleństwo. Musisz wrócić do miejsca, w którym zacząłeś, do tamtego roku, w którym zacząłeś obchodzić Halloween, do świętowania, podczas którego zacząłeś spotykać się z ciemną stroną. Musisz wrócić do tego samego punktu i wyrzec się, wyrzec się tego w Imię Jezusa Chrystusa i poprosić Boga, by ci wybaczył i okazał ci miłosierdzie; poprosić, by zamknął te drzwi, aby cała twoja rodzina mogła pójść naprzód” – mówił dalej Ramirez.

Ramirez, obecnie pastor, wie wszystko o ciemnej rzeczywistości Halloween. Kiedyś, w ramach satanistycznych rytuałów, składał w ofierze zwierzęta, a jego przyjaciele znali go nawet jako „syna Lucyfera”.

Teraz, jako nowo narodzony wierzący, Ramirez mocno ostrzega chrześcijan przed obchodzeniem Halloween i uczestnictwem w świętach żniw.

„Jedyne żniwa, jakie powinniśmy świętować, to żniwa dusz” – dodaje.

Ramirez mówi, że jego zdaniem, zabawy, jakie chrześcijanie organizują w Hallowen, takie jak „cukierek albo psikus”, tak naprawdę znaczą to samo.

„Znasz jakiegoś satanistę, który mówi: ‚Słuchaj, zaczniemy obchodzić Wielki Piątek i przyłączymy się do chrześcijan, tylko że będziemy go świętować pod inną nazwą’?”.

Z drugiej strony, pastor Alan Rudnick uważa, że chrześcijanie powinni przejąć Halloween.

„Halloween jest często wiązane z pogańską koncepcją święta Samhain, podczas którego, jak wierzyli starożytni poganie, światy żywych i zmarłych dzieli jedynie cienka granica” – pisze Rudnick na swoim blogu. „Jednak na przykładzie innych, starożytnych świąt pogańskich, związanych ze świętem Bożego Narodzenia i Wielkanocą, widzimy, że pogańskie konotacje nie są powodem, dla którego nie moglibyśmy obchodzić świąt chrześcijańskich”.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Equipping Godly Women, Halloween może być dobrą okazją do wychodzenia do ludzi i uczenia o rzeczach dobrych w przeciwieństwie do złych.

Jednak Anton LaVey, nieżyjący już założyciel Kościoła Szatana, powiedział kiedyś, że cieszy go, gdy wierzący biorą udział w tej tradycji.

„Cieszę się, że chrześcijańscy rodzice pozwalają swoim dzieciom czcić diabła przynajmniej jeden wieczór w roku” – powiedział LaVey – „Witamy w Halloween”.

źródło: www1.cbn.com