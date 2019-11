Były czciciel szatana zachęca kościoły, by w Halloween nie świętowały, ale ewangelizowały

Wraz ze zbliżającym się w czwartek Halloween, tysiące czarowników niedawno zmówiło się, by rzucić na prezydenta Trumpa „związujące zaklęcie”.

CBN News donosiło o czarownikach, którzy od momentu wyboru Trumpa zwiększają swoje polityczne zaangażowanie. Dzieje się to w czasie, gdy czarnoksięstwo zyskuje w Ameryce coraz większą popularność i jest podobno najszybciej rozwijającym się kultem w kraju.

Jeśli chodzi o świętowanie Halloween, w kościele coraz częściej dyskutuje się na temat tego, czy chrześcijanie powinni obchodzić tę tradycję.

W ostatnim odcinku cotygodniowego programu CBN News „Prayer Link”, były, wysoki kapłan satanistyczny, John Ramirez, opowiedział o niektórych praktykach, jakie kiedyś wykonywał w Halloween, w tym o ceremonii swoich demonicznych zaślubin.

„Były ofiary ze zwierząt i rytuały, a na mój ślub przyszło wielu wysoko postawionych czcicieli szatana, medium, czarnoksiężników i czarowników, ponieważ potrafili wykorzystać swoje ciała jako kanały dla demonów i zwierzchności, by chrzcić i błogosławić mój ślub” – wyjaśnił Ramirez.

Były satanista sprzeciwił się poglądowi, że nie ma nic złego w obchodzeniu Halloween przez chrześcijan.

„Październik to miesiąc czarów; z jakiej racji mamy teraz salutować i oddawać honory diabłu? Żyłem tym przez 25 lat” – powiedział Ramirez. „Praktykowałem to przez 25 lat. Przychodzisz z zewnątrz; nigdy nie paliłeś świec, nie zabijałeś zwierząt, nie piłeś zwierzęcej krwi. Nigdy nie siadałeś z diabłem, i chcesz mi mówić, że Halloween jest w porządku? Myślę, że jako wierzący masz wielkie złudzenia”.

Ramirez sprzeciwia się też pomysłowi, by kościoły organizowały wydarzenia alternatywne do Halloween, w tym święta plonów. Zachęca chrześcijan, by zamiast tego spędzili ten dzień na ewangelizacji i modlitwie.

„Gdybym był pastorem i miał zrobić coś, co przyciągnie ludzi, może pokazałbym film, żeby zobaczyli grafikę i ogrom mrocznej strony Halloween, po czym pokazałbym odkupienie Jezusa Chrystusa i wezwał do oddania Mu swojego życia” – powiedział. „Po co miałbym przynosić do kościoła słodycze i dynie?”.

„Równie dobrze możesz powiedzieć diabłu, żeby przyszedł i do was dołączył” – dodał. ” To właśnie robisz. Zapraszasz diabła do swojego kościoła. Zapraszasz diabła, żeby uraczył się twoim zborem, twoim stadem, twoimi dziećmi”.

„Nie ważne, czy przebierasz swoje dzieci w Noego czy Abrahama. Zmieniasz ich tożsamość, bo gdy w jakiś sposób czy w jakiejś formie obchodzisz to święto, to nić, która łączy cię z wrogiem. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio świętujesz coś, co jest tak demoniczne, że nie wolno tego nawet dotykać” – wyjaśnił Ramirez.

Autor: Charlene Aaron

Źródło: CBN News