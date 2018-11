Byli transseksualiści, lesbijki i geje: Jezus może zmienić każdego

Byli transseksualiści, lesbijki i geje będą wykrzykiwać przesłanie Dobrej Nowiny.

Ludzie, którzy porzucili styl życia LGBTQ i zwrócili się do Jezusa, wezmą udział w Marszu Wolności, który odbędzie się w ten weekend w Los Angeles.

Podczas Marszu, na Pershing Square, uczestnicy będą oddawać Bogu chwałę i dzielić się świadectwami. Nadzieją organizatorów jest to, że więcej ludzi przyjdzie do Jezusa i doświadczy całkowitej przemiany.

Jeffrey McCall, założyciel tego ruchu, mówi, że w marszu nie chodzi o poskramianie kogokolwiek, ale o znalezienie wolności w Chrystusie.

„Naprawdę chcę zanieść społeczności LGBTQ wiadomość, że jest nadzieja… Chcę powiedzieć: ‚Hej, my też prowadziliśmy ten sam styl życia, w którym wy tkwicie, wyszliśmy z tego i poszliśmy za Chrystusem, a to już zupełnie inne życie. Życie, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że jest możliwe. Życie w radości, pokoju i wolności'” – powiedział McCall w „CBN News”.

„Chcemy wrócić do tych ludzi i pokazać im, że jest inna droga” – dodał.

McCall usłyszał kiedyś psychiatryczną diagnozę, że cierpi na pomieszanie płci, i od tamtej pory zaczął żyć jako transseksualna kobieta.

Wtedy, jak mówi, Boża miłość przemieniła jego życie.

„Po prostu odezwałem się do Boga i nawet nie wiem, skąd dokładnie popłynęły te słowa, ale z głębi ducha powiedziałem: ‚Czy kiedykolwiek będę dla Ciebie żyć?’. Chciałem po prostu wiedzieć” – wyjaśnił.

„Bóg do mnie przemówił, a wtedy wszystkie myśli w mojej głowie się uciszyły i usłyszałem: ‚Tak, będziesz dla Mnie żyć’. Gdy to powiedział, byłem zszokowany i oszołomiony, że Bóg, o którym zawsze słyszałem, faktycznie do mnie mówi”.

McCall opowiada, że właśnie wtedy wszystko się zmieniło.

Luis Javier Ruiz i Angel Colon mają podobne historie.

Należą do tych, którzy ocaleli w masakrze w gejowskim klubie nocnym Pulse w Orlando w 2016 roku, a w której zginęło 49 osób.

Colon został sześciokrotnie postrzelony i przeżył, a Ruiz mówi, że został niemal stratowany na śmierć, gdy ludzie ratowali się ucieczką z klubu.

„Gdy oglądałem wiadomości, leżąc w bólu w szpitalnym łóżku i patrząc na wyświetlane na ekranie nazwiska ofiar, Bóg zaczął pracować w moim sercu” – powiedział. „Mogłem być numerem 50, ale żyję i mam szansę opowiedzieć światu swoją historię… że Jezus może zmienić każdego”.

Ruiz i Colon są częścią zespołu, który planuje bieżący Marsz Wolności w Los Angeles oraz kolejny, który odbędzie się w Orlando w 2019 roku.

„Jesteśmy grupą zwycięzców, którzy należeli kiedyś do środowiska LGBTQ, a teraz dzielą się swoją historią ze światem” – powiedział Ruiz.

To historia odkupienia i nadziei, a liderzy Marszu mają nadzieję, że połączą w nim innych zwycięzców. Dotrą do istniejącej w mieście społeczności LGBTQ oraz wyposażą lokalny Kościół.

„Wierzę, że tę społeczność opuści potężna grupa ludzi” – powiedział McCall. „Dlatego Kościół musi być gotowy, by okazać im miłość, przyjąć, pomóc uczynić ich uczniami i zadbać o ich wzrost”.

Talia Wise

za CBN News