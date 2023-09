Brutalne ataki na chrześcijan przez hinduistycznych ekstremistów

W ostatnich tygodniach nepalscy ekstremiści przeprowadzili kilka brutalnych ataków na chrześcijan. Lokalny partner Open Doors widzi związek między wzrostem liczby incydentów a rozprzestrzenianiem się ekstremistycznej propagandy hinduistycznej, która coraz częściej dociera do Nepalu z Indii.

Przemoc wybucha głównie w prowincjach na granicy z Indiami

5 września w graniczącej z Indiami prowincji Madhesh dwoje chrześcijan, mężczyzna i kobieta, zostali zaatakowani przez kilku hinduistów. Mężczyzna został oblany czarną farbą i zmuszony do wypowiedzenia hinduskiego pozdrowienia „Chwała Bogu Ram” („Jai Shri Ram”). Kobiecie nakazano milczenie, aby nie została upokorzona w ten sam sposób. Chrześcijanie zostali następnie zmuszeni do pójścia do lokalnego urzędu.

4 września w prowincji Lumbini, także na granicy z Indiami, doszło do ataku na dwóch chrześcijańskich liderów kościelnych. Byli oni w drodze do domu jednego z członków kościoła, gdzie mieli się spotkać na wspólną modlitwę i nabożeństwo. Agresywni hinduiści oskarżyli chrześcijan o chodzenie od drzwi do drzwi i wabienie ludzi ofertami pracy, aby w ten sposób nakłonić ich do przejścia na chrześcijaństwo. Chrześcijanie zostali publicznie upokorzeni, pomalowano im na czarno twarze i zabrano na policję. Policja puściła chrześcijan wolno, ale ostrzegła ich, by nie nawracali nikogo na chrześcijaństwo.

Z prowincji Lumbini docierają do nas także zgłoszenia o atakach na własność kościelną, np. 3 września ekstremistyczni hinduiści próbowali zapobiec budowie chrześcijańskiego kościoła. Społeczność chrześcijańska położyła fundamenty pod kościół, a i hinduiści zniszczyli go, wykrzykując prohinduskie hasła.

30 sierpnia grupa ekstremistycznych hinduistów zaatakowała trzy inne budynki kościelne. Ekstremiści obrzucili budynki kamieniami, wybili okna i wywarzyli drzwi. Uszkodzony został również licznik energii elektrycznej i motocykle zaparkowane przed kościołami. Według miejscowych chrześcijan ani policja, ani lokalna administracja nie podjęły do tej pory żadnych działań, mimo że pastorzy poinformowali ich o incydentach.

Ekstremistyczna propaganda z Indii

W okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2023 (od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.) w Nepalu odnotowano łącznie 82 fizyczne ataki na chrześcijan i co najmniej 4 ataki na kościoły. Anita Magar*, lokalna partnerka Open Doors, uważa, że wzrost liczby antychrześcijańskich ataków w Nepalu ma związek z ekstremistyczną propagandą hinduistyczną, która coraz częściej dociera do Nepalu z Indii: „Indie mają duży wpływ na Nepal. Grupy hinduistyczne z Indii wspierają nepalskie grupy hinduistyczne i domagają się, aby Nepal ponownie stał się państwem hinduistycznym”. Ponadto hinduiści rozpoczęli kampanię na rzecz ochrony krów („Gau Rakhsya”) – krowy uważane są w hinduizmie za święte. Kampania ta doprowadziła do kolejnych konfliktów: Ekstremiści atakują chrześcijan, ponieważ ci zabijają i jedzą krowy.

Magar wyraża zaniepokojenie wzrostem prześladowań chrześcijan w Nepalu i wyjaśnia, że hinduistyczni ekstremiści są obecnie aktywni we wszystkich prowincjach Nepalu. Niszczą chrześcijańskie kościoły lub wygłaszając nienawistne przemówienia przeciwko chrześcijanom. Przede wszystkim jednak ucierpieli chrześcijanie mieszkający na obszarach graniczących z Indiami.

Światowy Indeks Prześladowań, tj. lista krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę, obejmuje 50 krajów. Nepal plasuje się poza pierwszą 50tką, zajmując miejsce 55. – pośród 26 innych krajów, w których chrześcijanie zmagają się z wysokim lub bardzo wysokim poziomem prześladowań i dyskryminacji.

*Imię zmienione

Źródło: Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nepalu!

Módl się za chrześcijan, którzy przeżyli ataki, aby otrząsnęli się z upokarzających doświadczeń.

Módl się za chrześcijan w prowincjach graniczących z Indiami, gdzie wpływy hinduistycznych ekstremistów z Indii są szczególnie silne, o wzmocnienie ich wiary i odwagę.

Módl się, aby ekstremistyczne idee hinduistyczne nie rozprzestrzeniały się w Nepalu.

Módl się, aby Jezus zmienił serca ekstremistów w Nepalu, aby zaprzestali przemocy i ataków na chrześcijan.

Za Open Doors, Polska