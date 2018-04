Boże światło wśród Somalijczyków

Paul, somalijski chrześcijanin, systematycznie nagrywa filmy o swojej wierze, które później są publikowane na YouTube. Inny Somalijczyk niedawno nawrócił się po tym, jak Jezus ukazał mu się we śnie. Kolejny uwierzył w Jezusa, bo Jezus nakazał mu we śnie czytać Biblię.

To tylko kilka z licznych świadectw Bożego działania

przekazanych przez organizację Somali Christian Ministries (SCM), na czele której stoi pastor Andrew z Kanady. Nagrał on dosłownie setki audycji ewangelizacyjnych, które były transmitowane przez radio lub w Internecie. Głosi on też ewangelię bezpośrednio Somalijczykom mieszkającym w Kanadzie. Do innych dociera korzystając m.in. z Facebooka i WhatsAppa. Jak powiedział: „SCM ma misję dotarcia do każdego Somalijczyka na ziemi z Ewangelią Jezusa Chrystusa”.

Módlmy się, aby Bóg wyposażył i umocnił tę służbę.

Źródła: Somali Christian Ministries, The Voice of the Martyrs Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan