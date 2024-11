Bóg mówi twoim językiem miłości – Gary Chapman

Poczuj Bożą miłość bardziej osobiście. Czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg mówi do ciebie twoim językiem miłości, a ty miłość do Boga wyrażasz swoim językiem miłości?

Dowiedz się, jak możesz okazywać Bogu miłość i ją od Niego otrzymywać poprzez pięć języków miłości:

afirmujące słowa,

wartościowo spędzony czas,

podarunki,

służenie pomocą,

oraz dotyk.

W tym poprawionym i zaktualizowanym wydaniu książki Bóg mówi twoim językiem miłości autor pisze:

Gdy odpowiadamy na miłość Boga i zaczynamy rozpoznawać języki, których On używa, by do nas mówić, wkrótce sami uczymy się mówić tymi językami. Niezależnie od tego, jaki język miłości preferujesz, obyś znajdował coraz większą satysfakcję w używaniu tego języka w relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Gdy zaczniesz rozpoznawać języki, których Bóg używa, by mówić o miłości do ciebie i innych, staniesz się mocniej połączony z Bogiem i będziesz obserwować, jak ta więź przekształca wszystkie twoje relacje.

Informacje techniczne

Tytuł: Bóg mówi twoim językiem miłości. Jak doświadczyć i wyrazić Bożą miłość

Autor: Gary Chapman

Oprawa: miękka

Ilość stron: 228

ISBN: 978-83-66748-41-5

Przekład (tłumacz): Justyna Sznurowska

Redakcja i korekta: Barbara Nowak

Opracowanie graficzne: Projekt okładki: Beata Stepnowska

Skład i łamanie: Andrzej Chojnacki

Tytuł oryginału: God speaks your love language

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Fragmenty

Tragedia polega na tym, że ludzie, którzy decydują się nie kochać, nigdy nie są szczęśliwi. Ich brak miłości nie tylko rani drugą osobę, ale także niszczy ich własne dusze. Ludzie, którzy rezygnują z miłości, żyją na krawędzi desperacji.

(…)

Każdy z nas ma swój podstawowy język miłości, co oznacza, że jeden z pięciu języków miłości przemawia do nas na poziomie emocjonalnym znacznie głębiej niż pozostałe cztery. Kiedy ktoś zwraca się do mnie moim podstawowym językiem miłości, przyciąga mnie tym do siebie, ponieważ zaspokaja moją zasadniczą potrzebę – by czuć się kochanym. Kiedy ten ktoś nie mówi moim podstawowym językiem miłości, zastanawiam się, czy na pewno mnie kocha, ponieważ emocjonalnie nie jestem z nim tak silnie związany.

Problemem w wielu relacjach międzyludzkich jest to, że jedna osoba mówi konkretnym językiem miłości i zastanawia się, dlaczego druga osoba komunikująca się innym językiem miłości tego nie rozumie. To tak, jakbym mówił po angielsku do kogoś, kto rozumie tylko język chiński, i zastanawiał się, dlaczego ten ktoś mi nie odpowiada.