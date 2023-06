Białoruś: Chrześcijanin ukarany grzywną za dzielenie się wiarą

1 czerwca baptystyczna grupa muzyczna zorganizowała występ na ulicach pewnego miasta w południowo-zachodniej Białorusi. Oprócz dostarczania podnoszącej na duchu muzyki, chrześcijanie dzielili się swoją wiarą z przechodniami. Jeden z ewangelistów, Władimir Bursztyn, jest chrześcijaninem już po siedemdziesiątce.

Aby wziąć udział w spotkaniu, przejechał 110 kilometrów od swego domu. Wkrótce na miejscu zdarzenia interweniowała policja, zmuszając wierzących do przerwania grania i dzielenia się ewangelią. Vladimir został następnie przewieziony na lokalny komisariat policji, gdzie został oskarżony o rzekome „[naruszenie] procedury organizacji lub przeprowadzenia imprezy masowej bądź demonstracji”. Uważa się, że ten starszy chrześcijanin stał się celem władz, ponieważ w przeszłości był już karany za rzekome „organizowanie niezatwierdzonych wydarzeń”. Władimir został zatrzymany do czasu postawienia go przed sądem następnego dnia. Podczas rozprawy, która odbyła się za zamkniętymi drzwiami, sędzia ukarał go grzywną w wysokości 555 rubli, kwotą, która jest wyższa od średniego miesięcznego dochodu emeryta. Planowana jest apelacja od wyroku.

Módlmy się, by Pan nadal zaspokajał potrzeby wszystkich wierzących na Białorusi, którzy odważnie dzielą się swoją wiarą z otaczającymi ich ludźmi. Niech mądrość Boża, której Ojciec tak chętnie udziela przez Ducha Świętego wszystkim, którzy Go szukają, suwerennie kieruje tymi wierzącymi, aby mogli nadal skutecznie szerzyć orędzie Ewangelii pośród sprzeciwu.

Źródło: Forum18, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Inne: Białoruś: Zakaz nabożeństw na zewnątrz, pastorzy ukarani