Białoruś: Zakaz nabożeństw na zewnątrz, pastorzy ukarani

W lutym 2021 r. władze zaplombowały budynek kościoła Nowe Życie w Mińsku na Białorusi i od tamtej pory jego członkowie spotykali się co tydzień na kościelnym parkingu. We wrześniu b.r. informowaliśmy, że władze wznowiły groźby wobec tego kościoła.

Obecnie władze zakazały nawet i tych zewnętrznych zgromadzeń. Gdy 18 września wierni zebrali się na nabożeństwie, policja podjęła działania przeciwko pastorowi kościoła, Wiaczesławowi Gonczarence, a także Antoniemu Bokunowi, pastorowi innego kościoła, który tamtego dnia brał udział w nabożeństwie. Obaj mężczyźni otrzymali grzywny w wysokości dwóch średnich miesięcznych wynagrodzeń. Skonfiskowano ich telefony komórkowe, które zatrzymano do czasu zapłacenia grzywny.

Mimo apeli liderów zboru, władze miasta negatywnie odniosły się do wszelkich prób odzyskania przez chrześcijan budynku kościoła i odrzuciły prośby o możliwość wznowienia nabożeństw zewnętrznych. Artiom Tsuran, zastępca przewodniczącego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Mińska, zagroził likwidacją kościoła, co by znaczyło, że wszelka działalność zboru stałaby się nielegalna i podlegałaby karze.

W czasie, gdy członkowie kościoła Nowe Życie zastanawiają się nad następnymi krokami, módlmy się, by wyraźnie słyszeli Boży głos, aby móc mądrze iść za Jego prowadzeniem (Izajasza 30,21), nie tylko odnośnie do swoich przyszłych nabożeństw, ale też dawania skutecznego świadectwa w obecnej sytuacji. Módlmy się, by władze miejskie chciały współpracować z liderami kościoła, aby w pokojowy sposób znaleziono rozsądne rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Źródło: Forum 18

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

