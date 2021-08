Białoruś: Aresztowanie pracownicy chrześcijańskiej organizacji

Ivan i jego żona Maria prowadzą na Białorusi centrum szkoleniowe pewnej chrześcijańskiej organizacji. 9 lipca pod ich dom nieoczekiwanie podjechali czarnymi furgonetkami agenci rządowi. Maria została zabrana. Zgodnie z ostatnim raportem, nie wniesiono żadnych oficjalnych zarzutów, a mąż i dzieci nie znają miejsca jej przebywania.

Rząd przeciwko chrześcijanom

Białoruś nazywana jest „ostatnią dyktaturą Europy”, ponieważ nadal stosuje wiele represyjnych praktyk byłego Związku Radzieckiego. Po ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 roku, przez wielu obywateli uznanych za fałszywe, aresztowano setki oponentów, którzy zaprotestowali przeciwko obecnemu przywództwu.

Rząd również aktywnie występuje przeciwko chrześcijanom, szczególnie nie należącym do tradycyjnego Białoruskiego Kościoła Prawosławnego.

Zgodnie z ostatnim raportem Rady Praw Człowieka ONZ, zatrzymani przez władze często przebywają w „złych warunkach sanitarnych”, są bici i doświadczają innych form złego traktowania.

Módlmy się…

Połączmy się w modlitwie do Pana za Marię. Niech w czasie zatrzymania odczuwa Bożą, dodającą otuchy obecność i doświadcza cudownej, Bożej ochrony przed wszelką krzywdą.

Módlmy się, by Bóg dał siłę i pociechę mężowi i dzieciom Marii, którzy czekają na wiadomości o miejscu jej przebywania i mają nadzieję na jej szybki powrót. Do tego czasu, niech Bóg posłuży się tą sytuacją, by rozszerzyć w całym kraju wierną służbę Ivana i Marii, docierając z Dobrą Nowiną do władz rządowych i innych obywateli.

