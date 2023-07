W Irlandii Północnej będą uczyć dzieci o aborcji

Parlamentarzyści poparli znaczącą liczbą głosów regulacje zmuszające szkoły w Irlandii Północnej do nauki dzieci w wieku 11-16 lat na temat aborcji.

Regulacje zostały przyjęte przez członków Izby Gmin stosunkiem 373 głosów do zaledwie 28 przeciwko.

Departament Edukacji ma przystąpić do pracy nad przewodnikiem wspierającym treść regulacji.

Organizacja Right to Life UK, która orędowała przeciwko temu posunięciu, wyraziła „rozczarowanie” wynikami głosowania.

Obecnie Right to Life UK dąży do tego, by rządowy przewodnik „był możliwie najbardziej zawężony, by ograniczyć jego negatywny wpływ na Irlandię Północną”.

Regulacje były przedmiotem obrad Drugiego Delegowanego Komitetu Legislacyjnego Izby Gmin, prowadzonych w ostatnim tygodniu czerwca.

Komitet otrzymał pewną liczbę wniosków z zastrzeżeniami, wśród których były obawy, że nauczyciele moralnie sprzeciwiający się aborcji nie będą mieć swobody decyzji o braniu udziału w lekcjach na ten temat.

Rzeczniczka Right to Life UK, Catherine Robinson, powiedziała: „Irlandia Północna nie będzie już krajem, w którym rodzice mogą decydować, kiedy i jak uczyć swoje dzieci o aborcji, ale takim, w którym wszystkie szkoły, łącznie ze szkołami wyznaniowymi, będą zmuszone do uczenia o aborcji dzieci w wieku 11-16 lat.

„[Sekretarz Irlandii Północnej] Chris Heaton-Harris stwierdził, że regulacje będą odzwierciedlać podejście Anglii. Jeśli to prawda, to biorąc pod uwagę, czego obecnie uczy się w Anglii na temat aborcji w ramach programu nauczania RSE, zmuszanie szkół Irlandii Północnej do nauki dzieci o aborcji jest wysoce kontrowersyjne.

„To, czego obecnie uczy się w szkołach, znacznie wykracza poza nakreślanie, czym jest prawo aborcyjne w Anglii. Patrząc na te zasoby, jest jasne, że jeśli szkoły w Irlandii Północnej będą zmuszone do nauki na temat aborcji, prawdopodobnie wiele kolejnych istnień ludzkich zginie w Irlandii Północnej z powodu aborcji” – powiedziała Robinson.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

Inne: Aborcje w Szkocji na rekordowym poziomie