Aborcje w Szkocji na rekordowym poziomie

Nowe dane szkockiego urzędu zdrowia publicznego Public Health Scotland (PHS) pokazują, że liczba aborcji dokonanych w Szkocji w zeszłym roku osiągnęła rekord.

Najnowsze dane ujawniają, że w 2022 roku dokonano 16 584 aborcje, o 19 procent więcej, niż w roku poprzednim.

To najwyższy poziom od 2013 roku, gdy PHS po raz pierwszy opublikowało dane dotyczące aborcji.

Zeszłoroczny wskaźnik aborcji wynosił 16,1 na tysiąc kobiet, przy czym w przedziale wiekowym 20-24 lata wzrósł do 27,4 na tysiąc kobiet.

Kobiety z najbiedniejszych obszarów z dwukrotnie większym prawdopodobieństwem dokonywały aborcji (4,744), niż kobiety z obszarów bardziej zamożnych (2,219).

Wzrosła też liczba przerywanych ciąż przy rozpoznaniu u dziecka zespołu Downa, z 32 w 2021 roku do 59 w 2022 roku.

Lynn Murray, rzeczniczka organizacji Don’t Screen Us Out i matka dziecka z zespołem Downa, nazwała ten wzrost „głęboko zasmucającym”.

„dzieci z zespołem Downa usuwa się”

„Co roku w Szkocji już i tak wiele dzieci z zespołem Downa usuwa się przez przerwanie ciąży, a teraz sytuacja wydaje się pogarszać” – powiedziała.

Wzrost aborcji w przypadku dzieci z zespołem Downa Murray przypisała rozwojowi w Szkocji nowych, nieinwazyjnych testów prenatalnych, finansowanych przez państwową opiekę zdrowotną.

Murray wezwała rząd do pilnego zbadania wpływu testów na wskaźniki przerywania ciąży z wykrytym zespołem Downa.

„Wzywamy szkocki rząd do pilnego uaktualnienia szkockiej legislacji aborcyjnej, by dzieci z zespołem Downa nie mogły być usuwane aż do momentu narodzin, co przy obecnej legislacji jest dozwolone” – dodała.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today