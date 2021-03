Bangladesz: Kampania oszczerstw wobec chrześcijan nawróconych z islamu

Ekstremiści islamscy w północnym Bangladeszu rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę kampanię oszczerstw, której celem jest zmuszenie chrześcijan nawróconych z islamu do powrotu do tradycyjnej religii.

Abraham*, lokalny partner Open Doors, donosi: „Są tu muzułmanie, którzy regularnie odwiedzają chrześcijan w domach, czasami dwa razy dziennie i naciskają, by wyrzekli się wiary w Jezusa. A gdy spotykają się z odmową, grożą, że zrobią im krzywdę. Z obawy przed prześladowaniami i torturami około ośmiu rodzin wyrzekło się już wiary w Jezusa”.

Chrześcijanie pod „pręgierzem”

Do incydentów dochodzi w północnej części Bangladeszu, gdzie grupa muzułmańskich przywódców religijnych i uczonych („Maulani”) we współpracy z lokalnymi przywódcami politycznymi celowo wywiera presję na byłych muzułmanów, którzy przeszli na chrześcijaństwo.

Ponad 160 rodzin chrześcijan w tym regionie zostało dotkniętych takimi działaniami. „Maulani nakazali muzułmanom w okolicy, aby stronili od chrześcijan, aby ich wykluczyli [ze swojej społeczności] i całkowicie izolowali się od nich” – opisuje sytuację Abraham.

„Napisali do lokalnych meczetów i przywódców, mówiąc, że muszą zrobić wszystko, co niezbędne, aby chrześcijanie wyrzekli się swojej wiary i powrócili do islamu. Wymienili też nazwiska i adresy tych chrześcijan”.

Aby spotęgować ich strach, ekstremiści filmują wierzących podczas wizyt, a następnie rozpowszechniają te nagrania za pośrednictwem swojego kanału internetowego, Khutbah TV. „To jest haniebne zachowanie i bardzo niebezpieczne dla chrześcijan” – dodaje Abraham.

Ogólnokrajowe poparcie dla ekstremistów

Według lokalnych partnerów Open Doors, były pastor – chrześcijanin nawrócony z islamu – publicznie wyparł się wiary w Jezusa i powrócił do islamu. Teraz pomaga maulanom identyfikować byłych muzułmanów. „Dostarczył im wiele informacji o tym, jak chrześcijanie głoszą Ewangelię i prowadzą ludzi do wiary w Jezusa. Jego raporty zawierają wiele fałszywych stwierdzeń na temat chrześcijan i dlatego ludzie są bardzo źle do nas nastawieni”.

W upublicznianych nagraniach wideo chrześcijanie są znieważani i fałszywie oskarżani o otrzymanie pieniędzy za przejście na chrześcijaństwo.

Abraham zwraca uwagę, że działania maulanów spotkały się z szerokim poparciem społeczności muzułmańskiej.

„Za to 'wielkie dzieło religijne' są zachęcani i wspierani przez muzułmanów z całego kraju”. Ci, którzy nie uginają się pod presją, płacą wysoką cenę. „Ci chrześcijanie nie mogą chodzić na targ, nie mogą niczego kupić ani sprzedać, ani wykonywać swojego zawodu. Maulani chodzili od rynku do rynku, od sklepu do sklepu, mówiąc muzułmanom, żeby nie sprzedawali niczego chrześcijanom”.

Jeden z poszkodowanych, Anand*, opisuje swoją sytuację: „Mam sklep na lokalnym targowisku, który jest moim jedynym źródłem dochodu. Muzułmanie nie pozwalają mi tam wejść. Grożą mi. To trwa już kilka tygodni. Nie wiem, czy moje rzeczy jeszcze tam są, czy nie. Prawie skończyło mi się jedzenie. Jestem jedynym chrześcijaninem w mojej rodzinie i krewni naciskają, abym porzucił wiarę w Jezusa. Nie wiem, co robić”.

Partnerzy Open Doors dostarczyli żywność i inne niezbędne artykuły ponad 80 rodzinom. Proszą nas o modlitwę za osoby poszkodowane w tej kampanii nienawiści.

*imiona zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Bangladeszu:

Módl się o zakończenie kampanii oszczerstw; módl się, aby Jezus w nadprzyrodzony sposób przemienił tę bolesną sytuację w błogosławieństwo.

Módl się o Boże zaopatrzenie dla poszkodowanych, o pomoc materialną, ale także o pocieszenie i wzmocnienie w wierze.

Módl się szczególnie za chrześcijan, którzy poddali się presji i wyparli się wiary w Jezusa Chrystusa; aby ponownie odnaleźli drogę do Niego.

Módl się za prześladowców; aby Duch Święty przekonał ich o grzechu, aby Boża dobroć skłoniła ich do pokuty.

za Open Doors

Inne

Bangladesz: islamiści nachodzą chrześcijan w ich własnych domach