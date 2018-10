Bangladesz: Chrześcijanin zwolniony z więzienia

Sisir Islam, nawrócony z islamu w 2012 r., został po dwóch latach zwolniony z więzienia. Zaraz po nawróceniu, Sisir zaczął dzielić się wiarą w Jezusa ze swoją społecznością, w wyniku czego 17 osób z jego otoczenia także zostało chrześcijanami.

23 września 2014 r., po powrocie z konferencji The Voice of the Martyrs (VOM), Sisir został oskarżony o morderstwo lokalnego biznesmena. Później dowiedział się, że był to odwet przywódców islamskich z wioski za jego nawrócenie.

Podczas pobytu w więzieniu Sisir często chorował i był źle traktowany

przez strażników i współwięźniów. Ostatecznie, w lipcu 2018 r. został zwolniony za kaucją. Dziękujmy Bogu za wytrwałość Sisira w składaniu świadectwa o Chrystusie oraz za jego zwolnienie. Módlmy się o pełne uzdrowienie dla niego.

Źródło: VOM USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan