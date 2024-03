Badacze ubiegli szabrowników: odkrycie rzadkich monet na Pustyni Judzkiej

Zespół badaczy pracujących na Pustyni Judzkiej w misji zapobiegania grabieży starożytnych skarbów przez archeologicznych szabrowników, odkrył rzadkie monety datowane na okres powstania Bar-Kochby, szeroko zakrojonego buntu zbrojnego przeciwko Imperium Rzymskiemu, rozpoczętego przez żydowskich mieszkańców Judei w 132 roku po Chrystusie.

Monety zostały odkryte w rezerwacie natury Mazuq Ha-he’teqim przez zespół archeologów z wydziału Zapobiegania Kradzieżom Archeologicznym w Israel Antiquities Authority, prowadzących Badanie Jaskiń Pustyni Judzkiej we współpracy z Ministerstwem Dziedzictwa i Urzędem Archeologicznym dla Administracji Wojskowej Judei i Samarii.

Poza trzema monetami z imieniem „Symeon”, znalezisko zawiera szczególnie ważny element: rzadką monetę z widniejącym na jednej stronie wizerunkiem winogron w otoczeniu słów: „Rok pierwszy odkupienia Izraela” oraz napisem „Kapłan Eleazar” na drugiej stronie.

Badacze uważają, że napis może odnosić się do rabina Eleazara Hamod’ai, ucznia rabina Yohanana ben Zakai, który w czasie powstania Bar-Kochby odgrywał ważną rolę religijną. Eleazar jest wspomniany w Talmudzie i mieszkał w mieście Beitar, w którym mieściło się dowództwo powstania.

Zespoły archeologów z wydziału Zapobiegania Kradzieżom Archeologicznym w Israel Antiquities Authority prowadzą prace badawcze na Pustyni Judzkiej od 2017 roku, w wyścigu odkrywania bezcennych artefaktów, zanim te dostaną się w ręce szabrowników.

Wcześniejsze odkrycia obejmują fragmenty zwojów dwunastu Proroków Mniejszych i rzymskie, żelazne miecze, z którym jeden nadal jest w osłonie. Zespół odkrył też najwcześniejszy, kompletny kosz, jaki dotąd znaleziono.

Do udziału w obecnej sesji wykopaliskowej zaproszono osoby z zewnątrz, które mogą na dziesięć dni dołączyć na pustyni do obozu archeologów. Poza słuchaniem wykładów i innymi zajęciami, wolontariusze będą mieć możliwość pomagania badaczom w kopaniu i odegrania roli w ważnej pracy zabezpieczania i ochrony biblijnej historii.

„Zapraszamy chętnych do dołączenia do nas na pustyni w siódmej sesji wykopaliskowej, by pomóc ocalić zagrożone przez archeologiczną grabież znaleziska archeologiczne Pustyni Judzkiej” – mówi Eli Escusido, dyrektor Israel Antiquities Authority.

„Wykopaliska Pustyni Judzkiej nie przestają nas zadziwiać i mamy nadzieję, że w tym sezonie również będziemy mogli zgłosić ważne odkrycia” – dodał.

Autor: David Goodwin

Źródło: Christian Today