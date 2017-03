Azja Środkowa: kobiety nawrócone z islamu

Chrześcijanki nawrócone z islamu doświadczają dużych problemów ze strony swoich rodzin. W islamskich krajach Azji Środkowej, hańbą dla rodziny jest, gdy ktoś zostaje chrześcijaninem. Ponieważ Saida* trwała przy Jezusie, była mocno prześladowana przez swoich krewnych. Grozili, że ją zabiją, więc musiała się ukryć. Wtedy doświadczyła jednak, jak Bóg cudownie działa.

Dotkliwie pobita

Saida jest niesłyszącą chrześcijanką nawróconą z islamu. Z racji tego, że naśladuje Chrystusa, została ciężko pobita przez krewnych. Jej sąsiedzi chcieli jej pomóc i wezwali policję, jednak funkcjonariusze odmówili interwencji, twierdząc, że chodzi tylko o „rodzinny konflikt”. Saida została wtedy pobita jeszcze bardziej. Bliscy chcieli w ten sposób zmusić ją do wyparcia się Jezusa. Saida pozostała jednak wytrwała w wierze. Na koniec dnia była w tak ciężkim stanie, że trafiła na Oddział Intensywnej Terapii. Krewni nadal grozili, że ją zabiją, jeśli nie powróci na islam.

Zaskakujący zwrot i Boża pomoc

Gdy Saida została wypuszczona dzień wcześniej niż oczekiwała rodzina, chrześcijanie z jej wspólnoty wykorzystali okazję, by potajemnie ją przetransportować i ukryć w bezpiecznym miejscu. Jakiś czas później przybyła tam jej starsza siostra Amira*, znana i wpływowa prawniczka, która zaoferowała jej wsparcie. Gdy odkryła, że Saida została tak brutalnie pobita z powodu swojej wiary, udała się do ich krewnych i dobitnie ich ostrzegła: Jeśli jeszcze raz wyrządzą jakąś krzywdę Saidzie, Amira doprowadzi do tego, że trafią do więzienia na co najmniej 5 lat z powodu podżegania religijnej przemocy i nienawiści. Członkowie rodziny byli tak zszokowani, że obiecali zostawić Saidę w spokoju. Ku wielkiej radości Saidy okazało się, że jej siostra już od wielu lat sama jest chrześcijanką i przez cały ten czas modliła się za swoją rodzinę, a szczególnie za niesłyszącą siostrę!

Odrzucona i zdana na siebie

Dana* z Kazachstanu jest również niesłysząca i pochodzi z rodziny muzułmańskiej. W listopadzie 2016 r. zdecydowała się na życie z Jezusem. Gdy dowiedzieli się o tym jej rodzice, wyrzucili córkę z domu. Dla niesłyszących ludzi taka sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ są odrzucani w społeczeństwie oraz mają małe możliwości znalezienia pracy i zarabiania na życie. Dana jest bardzo smutna z tego powodu, że jej mama i tata zareagowali na jej wiarę tak negatywnie i modli się za nich, aby Pan dotknął się ich tak samo jak jej.

*Imiona zmienione ze względów bezpieczeństwa

Módlmy się o chrześcijan z Azji Środkowej!

• Dziękujmy za wiarę Saidy i Dany oraz ich wierność wobec Pana.

• Módlmy się, aby Bóg uzdrawiał Saidę fizycznie i duchowo.

• Módlmy się także, aby Pan zaopatrywał i ochraniał Danę.

• Módlmy się za krewnych tych kobiet, aby także poznali Jezusa i podążyli za Nim.