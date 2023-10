Izrael „nie jest odpowiedzialny” za atak na chrześcijański szpital w Gazie

Państwo Izraela „nie jest odpowiedzialne” za śmiercionośną eksplozję w anglikańskim szpitalu w Gazie, w którym według Palestyńczyków zginęło 471 osób – oświadczyli w środę 18 października przedstawiciele amerykańskiego rządu.

Zgodnie z oświadczeniem Adrienne Watson, rzeczniczki Rady Bezpieczeństwa Państwowego w Białym Domu, powyższa ocena wydarzenia opiera się na kilku czynnikach, w tym na danych z „materiałów ze źródeł napowietrznych, danych przechwyconych i informacji z otwartych źródeł”.

Wcześniej tego samego dnia, w czasie wizyty w Izraelu pośród nieustannych napięć po nieoczekiwanym ataku Hamasu z 7 października, prezydent Joe Biden wyraził stanowisko odzwierciedlające oficjalne oświadczenia Izraelskich Sił Obronnych IDF, twierdząc, że wtorkowy atak powietrzny na szpital al-Ahli w Gazie mógł mieć związek z „zabłąkanym pociskiem wystrzelonym przez grupę terrorystyczną w Gazie”.

Biden dodał, że przedstawiciele amerykańskiej obrony dostarczyli „dane” dowodzące, że Izrael nie jest odpowiedzialny za atak. W późniejszej rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu, Biden wyraził przekonanie, że atak został „przeprowadzony przez drugą stronę, nie przez was” – poinformował „The Washington Post”. W informacji dodano, że brak jest bezpośredniej weryfikacji twierdzeń amerykańskiej administracji. Media nie podały żadnych dodatkowych szczegółów.

Hamas i Izrael nawzajem pokazują na siebie palcami, winiąc jeden drugiego za eksplozję w szpitalu, a Hamas mówi o izraelskim ataku powietrznym.

W poniedziałek 16 października, anglikański serwis informacyjny doniósł, że „izraelska rakieta” poważnie zniszczyła dwa piętra centrum leczenia chorób nowotworowych szpitala al-Ahli, które obejmuje oddziały diagnostyki ultrasonograficznej i mammografii. W doniesieniu podano, że w ataku zostały ranne cztery osoby ze szpitalnego personelu.

„Centrum diagnostyczne jest klejnotem koronnym szpitala al-Ahli, diagnozując choroby nowotworowe jako wstęp do opcji leczenia zarówno w Ahli, jak i innych placówkach” – powiedział w oświadczeniu anglikański arcybiskup Jerozolimy, Hosam Naoum. „W następnym miesiącu mieliśmy otworzyć tam nowe centrum chemioterapii we współpracy ze szpitalem Victoria Augusta na Wzgórzu Oliwnym, co było głównym powodem naszej zeszłotygodniowej wizyty w tym szpitalu.

„Proszę, nie ustawajcie w modlitwie o bezpieczeństwo szpitala, jego personelu oraz pacjentów i uchodźców, którzy się tam schronili” – dodał.

Według informacji „The Post”, założony w 1882 roku szpital al-Ahli przyjmuje miesięcznie około 3 i pół tysiąca pacjentów ambulatoryjnych w placówce obejmującej 80 łóżek i jest „jedyną niezależną, chrześcijańską placówką medyczną” w Gazie.

Szpital prowadzony przez Diecezję Episkopalną w Jerozolimie wykonuje też miesięcznie około 300 operacji chirurgicznych i 600 zabiegów radiologicznych oraz oferuje darmowy program wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet powyżej 40 roku życia.

Misją szpitala jest „chwalenie Boga i świadczenie o Jego miłości ukazanej w życiu Jezusa Chrystusa” przez usługi opieki zdrowotnej proponowane swoim zróżnicowanym wyznaniowo sąsiadom, „bez uprzedzenia wobec jakiejkolwiek społeczności religijnej lub etnicznej oraz bez względu na klasę społeczną, płeć i zapatrywania polityczne”.

W reakcji na atak rakietowy, patriarchowie i zwierzchnicy kościołów w Jerozolimie wydali we wtorek oświadczenie, w którym potępiają „atak kryminalny” na szpital al-Ahli.

„Ta rozdzierająca serce zbrodnia wydarzyła się w dniu, w którym społeczność chrześcijańska zebrała się na żarliwej modlitwie, błagając niebiosa o pokój, pojednanie i zatrzymanie wojny w Gazie” – powiedziano w oświadczeniu.

Cytując psalm 34, werset 18, „Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu” (UBG), autorzy oświadczenia określili atak jako „potworne roztrzaskanie sanktuarium współczucia i uzdrowienia w Gazie, zakończone tragiczną utratą życia przez setki niewinnych ludzi”.

Autor: zespół The Christian Post

Źródło: The Christian Post