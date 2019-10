Arabia Saudyjska otwiera dostęp do „prawdziwej” góry Synaj oraz innych, starożytnych miejsc biblijnych

Po zamknięciu na turystykę przez kilka ostatnich dekad, Arabia Saudyjska nie tylko pozwala turystom na odwiedziny, ale otwiera drzwi przed tymi, którzy chcą zobaczyć zlokalizowane na jej obszarze miejsca biblijne.

Otwarcie na turystykę to krok podjęty w następstwie drugiego spotkania amerykańskich przywódców ewangelikalnych z saudyjskim następcą tronu, Mohammedem bin Salmanem.

Rhonda Sand, właścicielka biura turystycznego Living Passages z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że Arabia Saudyjska zmienia się na lepsze.

„Atmosfera w Arabii Saudyjskiej ulega zmianie” – zauważyła Sand. „[Arabowie] bardzo się starają, by przygotować kraj na turystykę z Zachodu”.

Dzięki wprowadzonym zmianom, Living Passages zaczęło proponować wycieczki dla tych, którzy chcą zobaczyć biblijne miejsca w Arabii Saudyjskiej.

W połowie października, biuro uruchomiło „pierwszą w historii chrześcijańską wycieczkę do rzadkich miejsc”, w ramach której turyści odwiedzą obszar uznawany za górę Synaj, gdzie Bóg dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań.

Jak poinformowało Fox News, Living Passages zorganizowało swój pierwszy wyjazd grupowy, zabierając 25 osób do „jaskiń Jetry w ziemi Midian”. Wycieczkę poprowadził Joel Richardson, autor książki Mount Sinai in Arabia: The True Location Revealed (Góra Synaj w Arabii: prawdziwa lokalizacja ujawniona).

Richardson mówi, że ta wycieczka to jedno z najbardziej pobudzających wiarę doświadczeń w jego życiu.

„Zapowiada się, że będzie to najważniejszy, nowy obszar archeologiczny we współczesnej historii” – powiedział Richardson w rozmowie z Fox News. „To dla nas ogromne błogosławieństwo, że rząd saudyjski pozwala nam przyjeżdżać do Królestwa, byśmy zobaczyli niektóre z jego cennych, historycznych i geograficznych skarbów”.

Ryan Mauro, który prowadzi na YouTube „The Ryan Mauro show”, program „poświęcony odsłanianiu, ochronie i odkrywaniu historii, która jest zagrożona lub zagubiona”, w lutym pokieruje grupą turystów jadących do Arabii Saudyjskiej.

W grudniu zeszłego roku, Mauro nakręcił film dokumentalny „Odnajdując górę Mojżesza: prawdziwa góra Synaj w Arabii Saudyjskiej”, ukazujący różne miejsca biblijne, do których będą wyruszać wycieczki Living Passages.

Podczas lutowego wyjazdu, turyści odwiedzą górę Dżabal al-Lauz w starożytnej ziemi Midian, uważaną dzisiaj za górę Synaj.

W swoim krótkim filmie dokumentalnym Mauro wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem Dżabal al-Lauz to w rzeczywistości biblijna góra Synaj.

„Przez pokolenia uczono nas, że historię wyjścia [Izraelitów z Egiptu] musimy przyjmować jedynie przez wiarę. Uczono nas, że góra Synaj leży na egipskim półwyspie Synaj, jednak nie znaleziono prawie żadnych dowodów, które uwiarygodniałyby historię Mojżesza i Exodusu” – słyszymy w komentarzu do filmu.

„W ciągu ostatnich dekad wyłoniła się nowa teoria, zgodnie z którą prawdziwa góra Synaj faktycznie leży w Arabii Saudyjskiej, gdzie znajdują się też inne, zdumiewające dowody (…) Obecnie, z obszaru Arabii uzyskaliśmy bezprecedensowy materiał filmowy, który ożywi historię Exodusu jak jeszcze nigdy dotąd, i być może wstrząśnie Bliskim Wschodem”.

Poza wizytą w miejscu, do którego Mauro odnosi się jako do „prawdziwej góry Synaj”, turyści zobaczą starożytną studnię, przy której Mojżesz miał poznać swoją żonę Sypporę. Odwiedzą też ruiny Dedanu, Wadi Tayyib i Taymy (Temanu), gdzie ponoć bywał babiloński król Nebukadnesar.

Więcej informacji o Living Passages można znaleźć na stronie internetowej biura (livingpassages.com) lub śledząc ich ofertę na Facebook’u.

Autor: Faithwire

Źródło: CBN News