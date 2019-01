Apple usuwa ze sklepu chrześcijańską aplikację dla byłych gejów

„The Christian Post” donosi, że darmowa aplikacja, stworzona przez Living Hope Ministries z Teksasu, została usunięta z oferty Apple pod zarzutem fałszywego przedstawiania stylu życia LGBT jako „uzależnienia, choroby i grzechu”.

Organizacja LGBT, Truth Wins Out, napisała petycję, zbierając pod nią ponad 300 podpisów, w której domaga się od Apple usunięcia wspomnianej aplikacji, nazywając ją „niebezpieczną”. Dzień później, Apple spełniła żądanie, nie informując o tym Living Hope Ministries.

Truth Wins Out pochwaliła giganta technologii za usunięcie aplikacji ze swojego sklepu internetowego.

„Dziękujemy Apple za ten przykład korporacyjnej odpowiedzialności i podjęcie niezwłocznego działania, by usunąć niebezpieczną aplikację, która stygmatyzuje i poniża ludzi ze środowiska LGBT” – napisał dyrektor wykonawczy Truth Wins Out, Wayne Besen, w bieżącym komentarzu do petycji. „Programy dla byłych gejów to oszukańczy towar, wyrządzający znaczną krzywdę ludziom, którym rzekomo mają pomóc” – zarzucił Besen.

W wywiadzie dla NBC News, dyrektor wykonawczy Living Hope, Ricky Chelette, argumentował, że jego organizacja służy „tym, którzy szukają seksualnej i relacyjnej pełni dzięki bardziej intymnej więzi z Jezusem Chrystusem”. Stwierdził też: „Pomagamy tylko tym osobom, które się do nas zwracają”.

„To przykre, że ta grupa orędownicza nie wie, czym się zajmujemy i zakłada, że jesteśmy jakąś organizacją nienawiści. Nie jesteśmy” – oznajmił Chelette. „Kochamy osoby o homoseksualnej tożsamości”.

Tymczasem, zgodnie ze swoją petycją, Truth Wins Out zachęca też Google i Amazon do usunięcia aplikacji ze swoich sklepów. „W każdej chwili, gdy ten haniebny produkt jest dostępny na tych platformach, istnieje potencjał, że będzie wyrządzał krzywdę młodym ludziom z kręgów LGBT” – powiedział Besen. „Żądamy, by Google i Amazon natychmiast wstrzymały sprzedaż i promocję aplikacji, która dehumanizuje ludzi z kręgów LGBT” – dodał.

To już druga aplikacja, którą Apple wycofała ze swojego sklepu internetowego

pod wpływem nacisków Truth Wins Out. W 2011 roku, podobny los spotkał aplikację, którą stworzyła nieistniejąca już służba Exodus International, działająca w środowisku byłych gejów.

Tymczasem, Living Hope nie ustępuje. „Bez względu na ich decyzję, nadal będziemy udostępniać naszą aplikację i usługi tym, którzy będą ich poszukiwać” – powiedział Chelette w wywiadzie dla „The Christian Post”.

Dalej, Chelette stwierdził: „W dniu, gdy będziemy świętować różnorodność i tolerancję, mam nadzieję, że będą one obejmować kwestie wiary i praktyki”.

Strona internetowa Living Hope wskazuje, że jedną z usług organizacji jest możliwość udziału w międzynarodowych, internetowych grupach wsparcia dla mężczyzn, kobiet, rodzin i przyjaciół, dotkniętych problemem pociągu do tej samej płci. Organizacja wierzy w „skupiony na Chrystusie, biblijny światopogląd odnoszący się do seksualnej ekspresji, zakorzeniony w obrazie jednego mężczyzny i jednej kobiety, oddanych sobie w monogamicznym, heteroseksualnym, jednym na całe życie związku małżeńskim”. Strona internetowa dodaje, że „wszystko, co nie sięga tego ideału, nie realizuje najlepszego, Bożego planu dla ludzkości”.

