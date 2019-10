To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak i poprzednie księgi ukazały się z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym.

O tym, jak trudna jest praca tłumaczy Pisma św., niech świadczy fakt ukazywania się kolejnych, systematycznie udoskonalanych jego przekładów. Z pewnością nie chodzi w nich tylko o korygowanie literówek i wygładzenie składni, ale o dążenie do uzyskania kongenialnego przekładu. Zawiera się w tym odkrywanie pierwotnych znaczeń poszczególnych słów bądź zwrotów oraz wprowadzanie ich do kolejnych wersji przekładów. Jest to powód, dla którego z wielką ciekawością sięgam po nowe wydania i tłumaczenia Biblii.

Nowy Przekład Dynamiczny Pisma św. – wydawać by się mogło jeden z wielu – zaskoczył mnie niezwykle oryginalnym podejściem do translatoryki biblijnej. Szczególnie dużo uwagi poświęca bowiem badaniu tego, jak w starożytności były odczytywane zapisy autorów ksiąg biblijnych i stara się wyrazić to we współczesnym języku polskim, tak byśmy nie zatrzymali się jedynie na warstwie semantycznej, ale potrafili trafnie odczytać SENS przekazu Bożego Słowa. Jest to bez wątpienia bardzo żmudne i czasochłonne zadanie, wymagające pełnego zaangażowania tłumacza i redaktorów. Cieszy więc fakt, że Wydawca dzieli się z nami kolejnymi tomami, a we mnie – w miarę czytania – rośnie apetyt na kolejne księgi.

Andrzej Kosiński

teolog i konsultant wydawniczy,

były Prezes Zarządu Bauer-Weltbild Media

oraz Dyrektor Departamentu Książki w EMPiK

Dane książki:

Apokalipsa w relacji Jana

(Nowy Przekład Dynamiczny)

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2019

Format: 165 x 235 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 104

ISBN: 978-83-63828-43-1

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio

Fragment wstępu

Redakcja NPD ma głęboką nadzieję, że to nowe, dynamiczne wydanie Pisma świętego będzie służyło zrozumieniu Bożego dzieła oraz wprowadzeniu każdego czytelnika w osobistą relację z Chrystusem i umocnieniu w Nim. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby tekst NPD był nie tylko wierny merytorycznie przekazowi myśli zawartych w oryginalnych tekstach Bożego Słowa, spisanych w językach hebrajskim, aramejskim i greckim, ale także łatwo zrozumiały dla współczesnego czytelnika, który nie ma przygotowania egzegetycznego czy teologicznego. Mamy oczywiście pełną świadomość, że bez pomocy Bożego Ducha nasza praca nie przyniesie żadnego duchowego owocu. Dlatego modlimy się, żeby Duch Świętego Boga, to znaczy Duch Chrystusa, osobiście przemawiał do każdego czytelnika NPD i prowadził go do zrozumienia oraz pełnienia woli Niebiańskiego Ojca.

Cała Biblia jest jednym wielkim świadectwem o Jezusie Chrystusie. Stary Testament jest zapisem Bożych zapowiedzi przyjścia Jezusa i przygotowaniem ludzi na to wydarzenie. Nowy Testament, a w zasadzie Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie, jest z kolei zapisem ziemskiego życia, misji i nauczania Jezusa, a także tego, jak informacja o dziele, którego On dokonał, została zaniesiona przez Jego wysłanników i uczniów do wszystkich narodów Ziemi. W komentarzach i przypisach redakcyjnych staraliśmy się zwracać na to szczególną uwagę.

Redakcja NPD