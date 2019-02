Rośnie antysemityzm we Francji. Swastyki zaśmiecają Paryż

W poniedziałek francuskie władze znalazły swastyki i antysemickie grafiki w kilku miejscach w Paryżu, co jest objawem rosnącego we Francji problemu z antysemityzmem.

Wandale namalowali swastyki i antysemickie obelgi na skrzynkach pocztowych z podobiznami Simone Veil, francuskiej polityk, która przetrwała Holokaust.

Zmarła w 2017 roku, Veil była jedną z wiodących francuskich polityków, która w nastoletnim wieku przeżyła deportację do Auschwitz. Jest jedną z zaledwie pięciu kobiet pochowanych w paryskim Panteonie, miejscu, w którym przechowywane są szczątki najbardziej wpływowych francuskich postaci, między innymi Voltaire’a czy Victora Hugo.

Jeszcze więcej antysemickiego graffiti powstało na ścianie w osiemnastej dzielnicy Paryża.

Fédéric Potier, urzędnik państwowy odpowiedzialny za zwalczanie zbrodni, napisał na Twitterze, że powiadomił władze o sytuacji.

„Antysemickie znaki w sercu Paryża, które pojawiły się w ten weekend, doprowadzają wręcz do mdłości. Kiedy nienawiść do Żydów pokrywa się z nienawiścią do demokracji, słownictwo #faskosfery [sfery faszystów] zaczyna pojawiać się na ścianach!”, napisał.

W poniedziałek Francuska Agencja Prasowa poinformowała też, że ścięte zostało drzewo, zasadzone w Paryżu na cześć Żyda, który w 2006 roku zmarł, będąc torturowanym.

Ilan Halimi miał jedynie 23 lata, kiedy został porwany przez gang i był przetrzymywany dla okupu. Był torturowany przez trzy tygodnie i znaleziony został obok torów na południowych przedmieściach Sainte-Genevieve-des-Bois.

Francuskie władze badają sprawę, którą Potier opisał jako „haniebną”.

W niedzielę w czwartej dzielnicy sklep sieci Bagelstein zaalarmował władze o wysprejowanym na przedniej witrynie słowie „Juden”.

Tego typu ataki stają się we Francji coraz popularniejsze. W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner ogłosił, że częstotliwość antysemickich ataków wzrosła o 74% w 2018 roku.

„Antysemityzm leje się jak trucizna”, powiedział minister, znajdując się niedaleko miejsca, w którym ścięte zostało drzewo Halimiego.

Powiedział, że łączna liczba zanotowanych antysemickich czynów wyniosła w 2017 roku 311, zaś w 2018 – 541.

Francja nie jest jedynym krajem europejskim, który doświadcza wzrostu antysemityzmu.

Według raportu brytyjskiej Community Security Trust (CST), w 2018 roku w Zjednoczonym Królestwie miała miejsce rekordowa liczba antysemickich incydentów.

„W 2018 CST zanotowało 1652 antysemickie incydenty w Zjednoczonym Królestwie, największą liczbę, jaką do tej pory notowano w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Ilość wzrosła o 16 procent, w porównaniu do 1420 antysemickich incydentów zanotowanych przez CST w 2017, co zresztą również było uprzednio wynikiem rekordowym”, głosił raport.

Wielu Żydów rozważa całkowite opuszczenie Europy i szukanie bezpieczeństwa w Izraelu.

„Można mieć wiele obaw na Węgrzech, podobnie we Francji. Istnieją obawy przed nową i bardzo nieprzyjemną falą antysemityzmu, która miałaby przejść przez Europę Zachodnią i sądzę, że będziemy obserwować, jak coraz więcej Żydów przybywa do Izraela”, powiedział w zeszłym roku CBN News prezes Agencji Żydowskiej Alan Hoffman.

„Słyszymy historie żydowskich dzieci nękanych w szkołach, co skutkuje tym, że rodzice mówią: Jeśli tak ma wyglądać przyszłość, to nie wydaje mi się, żebym w takiej właśnie przyszłości chciał widzieć moje dzieci”, mówi Hoffman, „Widzimy też bardzo wiele młodych osób podejmujących decyzję o wyjeździe.”

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News